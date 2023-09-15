Українські виробники оборонного сектору заявляють про тиск з боку держави

Обороноздатність країни під загрозою. Українські виробники військової техніки, спецтехніки та інших товарів для потреб на фронті заявляють про тиск на них з боку Державної аудиторської служби та правоохоронних органів.

Мовляв, у своєму звіті ДАСУ дійшла висновків, що прибуток підприємств – збиток для держави. Від так, виробники мають повернути всі свої вже оподатковані доходи за 2022 рік. Зокрема, тільки компанія "Українська бронетехніка" від початку повномасштабного вторгнення, зі свого прибутку, сплатила вже понад 120 мільйонів гривень у державну казну. Та офіційно підтримала волонтерські фонди на суму понад 25 мільйонів гривень.

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Владислав Бальбас – генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" – заявив, що ДБР фальсифікує кримінальне провадження проти підприємства. Це стане прецедентом для атаки на весь військово-промисловий комплекс. З прибутків сплачені податки, а гроші витрачені на виробництво зброї для перемоги над агресором. Дії ДБР призведуть до зупинки виробництва мінометів.... і збільшення витрат на полі бою.

"За півтора роки ми передали Силам оборони вже близько 30 тисяч тонн боєприпасів та озброєння. За період з 24 лютого 2022 року по 1 вересня 2023-го сплатили різних податків на суму понад 120 мільйонів гривень та офіційно підтримали волонтерські фонди на суму понад 25 мільйонів грн. Ці гроші сплачені також із наших прибутків, які обмежуються кількома відсотками за рішенням Кабміну. Весь залишок прибутку реінвестується у розвиток виробництва. Нам стало відомо, що Державне бюро розслідувань у даний момент фальсифікує справу проти нашої компанії, що стане прецедентом для атаки на весь ВПК. Маючи на руках юридично нікчемний висновок Держаудитслужби, нас хочуть звинуватити у нанесенні збитків державі через отримання нами прибутку", – наголосив топменеджер.

Українські виробники вимагають скасувати висновок ДАСУ

Виробники вважають висновок ДАСУ – протиправним та вимагають його скасувати. Роман Середа – заступник генерального директора з юридичних питань ТОВ "ПК "Пожмашина" – розповів про наслідки.

Ми не зможемо отримувати прибуток, ми не зможемо забезпечувати робочі місця, ми не зможемо себе забезпечувати новим обладнанням, для того, щоб забезпечувати у найкоротший термін для забезпечення нашої держави, техніку,

– мовиться у повідомленні.

Тиск на підприємців загрожує обороноздатності країни

Українські виробники стверджують, що такий тиск може призвести до повної зупинки виробництва товарів для фронту. Тоді як, до іноземних підприємств, що продають товари в рази дорожче, в аудиторів питань немає.

Олександр Соколовський – керівник Всеукраїнського об'єднання роботодавців легкої промисловості – наголосив, що іноземці поставляють продукцію у два рази дорожче та незрозумілої якості. Тим часом українські виробники доставляють якісну продукцію за мінімальні ціни. Однак при цьому "не вигрібають".

Українські виробники звернулися до президента України

Українські виробники оборонного сектору звернулись до президента України з проханням припинити тиск ДАСУ та правоохоронних органів на їхні підприємства. Аби вони мали змогу і надалі забезпечувати необхідними товарами та технікою наших військових.