Про це повідомили у соцмережах "Української команди". Зауважимо, що доставлені захисникам "пташки" здатні підіймати понад 1 кілограм вибухівки.

Читайте також У Буданова повідомили, що дрони-камікадзе від волонтерів "Української команди" вже в роботі

Українські розвідники отримали нову партію дронів-камікадзе від волонтерів

Для розвідників дрони – це найнеобхідніше. Відтак, волонтери "Української команди" передали партію безпілотників захисникам ГУР МО, щоб ті могли завдавати ворогам потужних втрат.

Як сказав керівник ГУР Кирило Буданов, наші розвідники – люди мовчазного подвигу. Але їхня робота викликає захоплення в усього світу. Сьогодні "Українська команда" передає нашим розвідникам дрони-камікадзе. Для них це найважливіша зброя. Це їхні очі й ефективний засіб ураження окупантів та їхньої техніки,

– заявив керівник "Української команди" Артур Палатний.

Як повідомили волонтери, дрони-камікадзе підіймають понад 1 кілограм вибухівки. Вони несуть смерть ворогам і бережуть життя українських захисників, наголосили в "Українській команді".

"Українська команда" передала розвідникам дрони-камікадзе: дивіться відео

Раніше повідомлялося, що волонтери "Української команди" проїхали понад 200 кілометрів вздовж лінії фронту, щоб передати різним військовим підрозділам допомогу:

понад 60 FPV-дронів;

півтора десятка розвідувальних дронів Mavic;

тепловізори.

А також 4 унікальних великих дрони для виконання спецзавдань, які були придбані за підтримки Володимира Кличка.