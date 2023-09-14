Об этом сообщили в соцсетях "Украинской команды". Заметим, что доставленные защитникам "птички" способны поднимать более 1 килограмма взрывчатки.

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Украинские разведчики получили новую партию дронов-камикадзе от волонтеров

Для разведчиков дроны – это самое необходимое. Следовательно, волонтеры "Украинской команды" передали партию беспилотников защитникам ГУР МО, чтобы те могли наносить врагам мощные потери.

Как сказал руководитель ГУР Кирилл Буданов, наши разведчики – люди молчаливого подвига. Но их работа вызывает восхищение во всем мире. Сегодня "Украинская команда" передает нашим разведчикам дроны-камикадзе. Для них это самое важное оружие. Это их глаза и эффективное средство поражения окупантов и их техники,

– заявил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Как сообщили волонтеры, дроны-камикадзе поднимают более 1 килограмма взрывчатки. Они несут смерть врагам и берегут жизнь украинских защитников, подчеркнули в "Украинской команде".

"Украинская команда" передала разведчикам дроны-камикадзе: смотрите видео

Ранее сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 километров вдоль линии фронта, чтобы передать разным военным подразделениям помощь:

свыше 60 FPV-дронов;

полтора десятка разведывательных дронов Mavic;

тепловизоры.

А также 4 уникальных больших дрона для выполнения спецзадач, которые были приобретены при поддержке Владимира Кличко.