В частности речь идет о дронах, тепловизорах, турникетах и других нужных на фронте вещах. Об этом сообщается на странице "Украинской команды" в Facebook.

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Волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 километров вдоль линии фронта, чтобы развезти помощь нашим защитникам. В частности, поддержали дронами, тепловизорами, турникетами и другими вещами, которые очень нужны на передовой.

Побывали на передовых позициях 6 батальонов и бригад. Сначала посетили батальон "Свобода" Нацгвардии, где заместителем командира служит Андрей Крищенко, заместитель мэра Киева Виталия Кличко. Далее – 49-й отдельный стрелковый батальон "Карпатская Сечь", 92-я отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко, 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных штурмовая бригада ВСУ,

– отметили в сообщении "Украинской команды".

Как рассказал руководитель Волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный, волонтеры передали бойцам тепловизоры, более 60 FPV-дронов и полтора десятка разведывательных дронов Mavic от "Украинской команды". Еще 4 больших уникальных больших дрона для выполнения специальных задач были приобретены при поддержке Владимира Кличко.

Волонтеры "Украинской команды" привезли необходимое на фронт / Фото "Украинской команды"

Также европейские партнеры помогли приобрести более 100 индивидуальных турникетов SAM и медицинских служб всех военных подразделений. Ранее "Украинская команда" передала на передовую крупную партию дронов-камикадзе для разведчиков.

Всего с начала широкомасштабного вторжения "Украинская команда" доставила более миллиона килограммов помощи для 200 тысяч пострадавших от войны военных и гражданских украинцев. Общая стоимость этого пособия превышает 200 миллионов гривен.