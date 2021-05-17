Постійний тиск і нелюдські умови: бранець Кремля Вигівський хоче оголосити голодування

Український політв'язень Валентин Вигівський заявив про намір оголосити голодування. Як сказала омбудсменка Людмила Денісова, чоловік втратив будь-яку надію повернутися живим на батьківщину.

Денісова розповіла, що незаконно ув'язнений Вигівський вже сьомий рік перебуває у нелюдських умовах.

Важливо Політв'язень Вигівський тримається з останніх сил, – Денісова про нелюдські умови для українця

Омбудсменка наголосила, що українець постійно перебуває у холоді та повній ізоляції. Це, за її словами, і призвело до погіршення стану здоров'я Валентина.

Крім того, адміністрація виправної установи здійснює систематичний психологічний тиск на нашого співгромадянина – без будь-яких пояснень та причин поміщає в ШІЗО (штрафний ізолятор – 24 канал), знімає гроші з карткового рахунку, які рідні йому перераховують для придбання харчових продуктів та засобів гігієни,

– поскаржилася Денісова.

Вона додала, що через це бранець Кремля готовий розпочати голодування, якщо ситуація ніяким чином не зміниться. Денісова підкреслила, що такі дії адміністрації російської виправної колонії є нічим іншим, як катуванням та нелюдським чи таким, що принижує гідність людини поводженням. А це, наголосила омбудсменка, є прямим порушенням Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.

Денісова звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно поновити права українця. А саме:

забезпечити відповідні умови тримання,

перевірити правомірність дій адміністрації виправної колонії щодо поміщення Валентина Вигівського в ШІЗО та незаконного використання його власних коштів.

Також українська омбудсменка попросила міжнародну спільноту відреагувати на ганебне порушення прав українського політв'язня.