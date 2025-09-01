Селище Новоекономічне в Донецькій області звільнили від росіян. Про це стало відомо з допису Генштабу.

Деталі передає 24 Канал з посиланням на Генштаб.

Дивіться також Росія окупувала два села на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Що відомо про звільнення Новоекономічного?

У Генштабі ЗСУ виклали відео, в якому розказано деталі деокупації селища. Його протягом двох тижнів звільняли штурмові групи полку "Скеля".

Відео ГШ ЗСУ про звільнення Новоекономічного

Встановлення українського прапора в селищі Новоекономічне Донецької області. Слава Україні!

– мовиться в підписі.

Показуємо Новоекономічне на Донеччині на карті

Як бачимо, на карті Deep State більша частина селища указана ще як сіра зона.

Штурмові групи полку "Скеля" звільнили селище Новоекономічне на Донеччині. Два тижні знадобилося для того, щоб поступово, крок за кроком, пройти кожну вулицю. Вночі заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка,

– ідеться у відео.

Зверніть увагу! У ролику дату встановлення прапора вказано як 31 серпня. У відео ж бійці називають 30 серпня.