Українці мають зрозуміти, що воювати доведеться, – експерт про підступність Росії

Росія постійно нарощує військовий потенціал та збільшує кількість батальйоно-тактичних груп на кордоні. Це означає, що Україна постійно має бути насторожі.

Чому Україна ніколи не зможе позбутися загрози з боку Росії, а українцям рано чи пізно доведеться воювати – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів керівник департаменту безпекової політики Центру політичних студій "Доктрина" Гліб Парфьонов.

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Загроза нікуди не дінеться

За словами фахівця, з 2014 року ситуація не змінилася.

Росія – як загроза для незалежної України – буде ще дуже довго, і, звичайно, вони поступово нарощували потенціал, кожен рік по декілька разів збільшували кількість батальйоно-тактичних груп на кордоні. І це триватиме, українці мають зрозуміти, що рано чи пізно, але воювати доведеться,

– зазначив Парфьонов.

Він пояснив, що нікому невідомо, що буде через рік і Україна має це розуміти.

Парфьонов впевнений, що загроза з боку Росії буде завжди / Фото з архіву автора

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Як Україна може себе захистити

Як казали римляни: хочеш миру – готуйся до війни. Єдиним елементом захисту від агресії є боєздатна та повноцінна армія… Якщо ЗСУ будуть розвиватись ще більше, то питання хвилювання відпаде саме по собі,

– наголосив експерт.

Він також прокоментував українські навчання "Заметіль – 2022".

На думку фахівця, те, що вони проводяться на військових полігонах по всій території України, означає, що відпрацьовуються потенційні напрямки ударів ворога. Крім того, "Заметіль – 2022" є відповіддю на військові навчання Росії та Білорусі.

ЗСУ мають розвиватися, щоб Росія не наважилася на вторгнення / Фото ЗСУ

Це є нормальною практикою, бо під приводом навчань дозволяє приводити бойові частини до максимально можливої готовності на напрямках навчань, що фактично нівелює можливості супротивника, бо змушує його задіяти для потенційного наступу більше сил, ніж в нього є, а для цього потрібен час, та й може бути втрачене вікно можливостей,

– додав Гліб Парфьонов.

Останні новини про загрозу вторгнення Росії до України:

17 лютого бойовики активізувалися на Донбасі. Під обстріли потрапили дитячий садок та залізнична станція у Станиці Луганській, а також ліцей і житлові квартали у Врубівці.

Тривожною також була ситуація на фронті: російські найманці 28 разів застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння. Двоє українських військових були поранені.

Голова МЗС України закликав світ негайно засудити порушення мінських угод з боку Росії, а президент України Володимир Зеленський вирушив в зону ООС.

ОБСЄ зафіксувала 500 вибухів на Донбасі всього за ніч.

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