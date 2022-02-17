Сообщения о якобы найденных в "ДНР" захоронениях мирных жителей являются очень тревожным сигналом.

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Чи було 16 лютого фейком?

Ні. У чому суть проблеми? Дуже точно її сформулював Борис Джонсон, сказавши, що йдеться про найбільшу кризу європейської безпеки останніх десятиліть.

Справді, ніколи з середини минулого століття в Європі не накопичувалася армія, яка була готова для завоювання більшої частини сусідньої країни. Бо ніхто нікого не збирався завойовувати. І якщо тепер така армія біля кордонів України стоїть, то ми вже в іншому світі, у світі війни.

Вперше велике угруповання було розгорнуто на кордоні України на початку весни 2021 р. Кремль не анонсував намірів щось завоювати, він, як це заведено у "шановних людей", показував, що може це зробити. Адміністрація США відповіла розумінням на цю "мову тілесності": Байден забув, як називав Путіна вбивцею, і пішов на шанобливі переговори у Женеві.

Осенью Кремль вновь начал накапливать убедительную группировку у границ Украины, намекая на необходимость нового раунда уважительных переговоров. Однако США на этот раз ответили иначе: "Какого черта мы одни беспокоимся о том, что Путин развяжет войну? Пусть беспокоится весь мир".

В результаті – два місяці американська адміністрація транслювала в публічний простір ті ознаки "серйозності намірів", які переважно призначалися саме їй.

Замість того, щоб думати, якими поступками запобігти війні, США запропонували Україні та Європі думати про те, як відповісти на її неминучість. Це послабило "переговорну позицію" Кремля. Дискомфортною була і сама оголошеність війни. У Кремлі дуже цінують несподіванку та таємницю.

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Причина війни (CASUS BELLI)

У війни має бути причина. Якщо придивитися до претензій Кремля, то їх було насправді три.

Перша – гіпотетична можливість вступу України до НАТО. Але це слабкий casus belli: досить складно виправдати масовану військову операцію з величезними людськими втратами та захоплення території незалежної держави тим, що вона, можливо, стане членом НАТО через 10 років або 20 років.

– гіпотетична можливість вступу України до НАТО. Але це слабкий casus belli: досить складно виправдати масовану військову операцію з величезними людськими втратами та захоплення території незалежної держави тим, що вона, можливо, стане членом НАТО через 10 років або 20 років. Друга претензія – невиконання Києвом мінських угод. Кремль говорив про те, що вони втратили сенс, не працюють тощо. Але мінські угоди – це умови перемир'я, які таким чином оголошувалися не дотриманими.

– невиконання Києвом мінських угод. Кремль говорив про те, що вони втратили сенс, не працюють тощо. Але мінські угоди – це умови перемир'я, які таким чином оголошувалися не дотриманими. Нарешті, третя гіпотетична причина війни – це "намір Києва" вирішити питання східних територій силою, тобто, напасти на "ДНР-ЛНР". Захист мирних жителів цих територій, які є ще й російськими громадянами, найбільш "легітимна" причина війни. Але в цьому випадку вона не повинна бути пов'язана з негативною відповіддю Заходу на претензії Москви щодо "питань безпеки".

У Путіна вигадали три причини війни проти України / Фото Getty Images

Саме тому миролюбні заяви Володимира Путіна про необхідність дотримуватися мінських угод і продовжити переговори із Заходом не переважують того факту, що війська залишаються біля кордону в повній готовності, а влада невизнаних територій раптово знаходить поховання мирних жителів.

Двері для війни залишилися відчиненими.

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