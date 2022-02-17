Дія породжує протидію
Американські винищувачі F-15 перекинуті саме для стримування російської загрози до Польщі. Також США заявили, що посилюють свої війська у Польщі. Додатково туди перекидається бригадна група американської 82-ї повітряно-десантної дивізії.
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Тепер вже третя бригадна група має розгортатися у Польщі. У неї є додаткові підрозділи винищувачів для прикриття. Прямо йдеться про те, що це буде можливе стримування на випадок небезпечних дій Російської Федерації.
Тобто тепер російська демонстрація в Білорусі, вздовж усього кордону з Україною зустрічає ще й військову демонстрацію з боку країн НАТО. НАТО показує, що воно не збирається залишати Україну.
Присутність військ НАТО поблизу кордонів України показала Росії, що їй не подарують вторгнення / Фото UAInfo
Ворогу не залишать шансів
Хочу додати від себе те, що в новинах не зазначається. Співробітники посольства США, за нашими даними, відвідали кількох українських посадовців, які пов'язані зі сферою оборони та безпеки, обговорили свої дії, повідомили останні розвідувальні дані, які підтверджені спецслужбами США, і навіть передали певні засоби зв'язку.
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Американці до цього ставляться серйозно, як до реальної загрози. І з їхнього боку – це не проста демонстрація. Це підготовка до реальних дій у випадку нападу РФ.
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