Сообщения о якобы найденных в "ДНР" захоронениях мирных жителей являются очень тревожным сигналом.

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Было ли 16 февраля фейком?

Нет. В чем суть проблемы? Весьма точно ее сформулировал Борис Джонсон, сказав, что речь идет о крупнейшем кризисе европейский безопасности последних десятилетий.

Действительно, никогда с середины прошлого века в Европе не скапливалась армия, находящаяся в готовности для завоевания большей части соседней страны. Потому, что никто никого не собирался завоевывать. И если теперь такая армия возле границ Украины стоит, то мы уже в другом мире, в мире войны.

Первый раз крупная группировка была развернута на границе Украины в начале весны 2021 г. Кремль не анонсировал намерений что-то завоевать, он, как это положено у "уважаемых людей", показывал, что может это сделать. Администрация США ответила пониманием на этот "язык телесности": Байден забыл, как называл Путина убийцей, и пошел на уважительные переговоры в Женеве.

Осенью Кремль вновь начал накапливать убедительную группировку у границ Украины, намекая на необходимость нового раунда уважительных переговоров. Однако США на этот раз ответили иначе: "Какого черта мы одни беспокоимся о том, что Путин развяжет войну? Пусть беспокоится весь мир".

В результате – два месяца американская администрация транслировала в публичное пространство те признаки "серьезности намерений", которые в основном предназначались именно ей.

Вместо того чтобы думать, какими уступками предотвратить войну, США предложили Украине и Европе думать о том, как ответить на ее неизбежность. Это ослабило "переговорную позицию" Кремля. Дискомфортной была и сама объявленность войны. В Кремле очень ценят неожиданность и тайну.

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Причина войны (CASUS BELLI)

У войны должна быть причина. Если присмотреться к претензиям Кремля, то их было, на самом деле, три.

Первая – гипотетическая возможность вступления Украины в НАТО. Но это слабый casus belli: довольно сложно оправдать массированную военную операцию с огромными человеческими потерями и захват территории независимого государства тем, что оно, возможно, станет членом НАТО через 10 лет или 20 лет.

– гипотетическая возможность вступления Украины в НАТО. Но это слабый casus belli: довольно сложно оправдать массированную военную операцию с огромными человеческими потерями и захват территории независимого государства тем, что оно, возможно, станет членом НАТО через 10 лет или 20 лет. Вторая претензия – неисполнение Киевом минских соглашений. Кремль говорил о том, что они утратили смысл, не работают и пр. Но минские соглашения – это условия перемирия, которые таким образом объявлялись не соблюденными.

– неисполнение Киевом минских соглашений. Кремль говорил о том, что они утратили смысл, не работают и пр. Но минские соглашения – это условия перемирия, которые таким образом объявлялись не соблюденными. Наконец, третья гипотетическая причина войны – это "намерение Киева" решить вопрос восточных территорий силой, т.е. напасть на "ДНР-ЛНР". Защита мирных жителей этих территорий, являющихся к тому же российскими гражданами, наиболее "легитимная" причина войны. Но в этом случае она не должна быть связана с негативным ответом Запада на претензии Москвы по "вопросам безопасности".

У Путина придумали три причины войны против Украины / Фото Getty Images

Именно поэтому миролюбивые заявления Владимира Путина о необходимости соблюдать минские соглашения и продолжить переговоры с Западом не перевешивают того факта, что войска остаются у границы в полной готовности, а власти непризнанных территорий внезапно находят захоронения мирных жителей.

Дверь для войны осталась открытой.

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