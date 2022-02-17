Вербальный пинг-понг

Все началось с теста на COVID-19. Шольц отказался от требования Кремля сдать анализы российским врачам и провел тест у немецкого врача в посольстве Германии в Москве. BILD назвал это самоутверждением: руководителю немецкого правительства не лезет в нос иностранное государство.

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Сами переговоры продолжались четыре часа, и после них канцлер, не оставаясь в "логове медведя", вернулся в Берлин. Было заметно, что Шольц "стучал по большому кремлевскому столу", а Путин не мог себе позволить "ты".

Нервы Шольца были крепче, а разум – более ловким. И он смог продемонстрировать это в Кремле. Никакую атаку Путина Шольц не оставил без ответа. Кратко это выглядело так:

Шольц: "Мемориал".

Путин: "Югославия".

Шольц: "Геноцид".

Путин: "На востоке Украины".

Шольц: "Президенты не навсегда".

Путин: "Ищем путь для возвращения DW в Россию".

Шольц: "По поводу возвращении RT в Германию не могу сказать, мы – правовое государство, у нас – институции и процедуры".

Путин: "Северный поток-2".

Шольц: "Мы знаем, что с ним делать".

Путин: "Шредер экономит немцам деньги на газ".

Шольц: "Частная экономическая деятельность бывшего политика".

Путин: "Нарушение прав человека".

Шольц: "Навальный".

Несмотря на все, Шольц засвидетельствовал, что занимает позицию ЕС и США / Фото Getty Images

Непримиримое противоречие

Обратите внимание! При этом Шольц постоянно возвращался к миру и необходимости поиска именно дипломатического пути для деэскалации и предотвращения неизбежной войны.

"Наша проклятая обязанность и задача как глав государств и правительств – предотвратить эскалацию войны в Европе", – культовые слова Шольца для учебника истории.

Из важнейшего Шольц четко дал понять: Германия имеет общую позицию с ЕС, США и НАТО.

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И хотя тонкий юмор Шольца о том, что они с Путиным на своих должностях вряд ли застанут момент вступления Украины в НАТО, был на грани фола, через несколько часов на пресс-конференции президент США Джо Байден с позиции лидера расставил акценты: Украина имеет право вступить в НАТО даже если миру придется заплатить за это высокую цену.

Следовательно, хотя новые европейские политики не знают войны и боятся, руководствуются интересами и окутанными зависимостями, Кремль для них – прошлая эпоха. Прошлое время. Противоположность прогрессу и комфорту современности.

И между прошлым, олицетворяющим Кремль, и будущим, где Запад уже находится, выбор для европейских политиков-пацифистов однозначен. А нежелание возвращаться в прошлое больше страха войны.

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