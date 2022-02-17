Вербальний пінг-понг

Все почалося з тесту на COVID-19. Шольц відмовився від вимоги Кремля здати аналізи російським лікарям та зробив тест у німецького лікаря в посольстві Німеччини в Москві. BILD назвав це самотвердженням: керівнику німецького уряду не лізе в ніс іноземна держава.

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Самі перемовини тривали чотири години, й після них канцлер, не залишаючись в "лігві ведмедя", повернувся до Берліна. Було помітно, що Шольц "стукав по великому кремлівському столу", а Путін не міг собі дозволити "ти".

Нерви Шольца були міцнішими, а розум – спритнішим. І він зміг це продемонструвати в Кремлі. Жодну атаку Путіна Шольц не залишив без відповіді. Коротко це виглядало так:

Шольц: "Меморіал".

Путін: "Югославія".

Шольц: "Геноцид".

Путін: "На сході України".

Шольц: "Президенти не назавжди".

Путін: "Шукаємо шлях для повернення DW в Росію".

Шольц: "За повернення RT в Німеччину не можу сказати, ми – правова держава, у нас – інституції та процедури".

Путін: "Північний потік-2".

Шольц: "Ми знаємо, що з ним робити".

Путін: "Шредер економить німцям гроші на газ".

Шольц: "Приватна економічна діяльність колишнього політика".

Путін: "Порушення прав людини".

Шольц: "Навальний".



Попри все, Шольц засвідчив, що займає позицію ЄС та США / Фото Getty Images

Непримиренне протиріччя

Зверніть увагу! При цьому Шольц постійно повертався до миру і необхідності пошуку саме дипломатичного шляху для деескалації та відвернення неминучої війни.

"Наш проклятий обов'язок та задача як голів держав та урядів – запобігти ескалації війни в Європі", – культові слова Шольца для підручника історії.

З найважливішого – Шольц чітко дав зрозуміти: Німеччина має спільну позицію з ЄС, США та НАТО.

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І хоча тонкий гумор Шольца про те, що вони з Путіним на своїх посадах навряд чи застануть момент вступу України до НАТО, був на межі фолу, через кілька годин на пресконференції президент США Джо Байден із позиції лідера розставив акценти: Україна має право вступити до НАТО, навіть якщо світу доведеться заплатити за це високу ціну.

Отже, хоча нові європейські політики не знають війни та бояться, керуються інтересами та окутані залежностями, Кремль для них – минула епоха. Минулий час. Протилежність прогресу та комфорту сучасності.

І між минулим, яке уособлює Кремль, та майбутнім, де Захід вже перебуває, вибір для європейських політиків-пацифістів однозначний. А небажання повертатися в минуле більше за страх війни.

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