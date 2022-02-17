Блеф с "временем Ч"
Ответ первый: не верьте информации о датах и времени начала войны. Можете смело заключать пари, что именно в это объявленное время и в эту заявленную дату никакой войны не начнется (хотя это не означает отсутствие рисков войны).
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Хотя также не исключено, что информационное и эмоциональное напряжение целенаправленно поддерживается на высоком уровне, исходя из эгоистических интересов глобальных политических игроков.
Ну и, конечно, очень заметны истерический хайп и "кликбейтомания" на теме войны многих международных СМИ (и если бы только таблоидов, а то ведь и уважаемые масс-медиа замарались в распространении сомнительных и даже провокационных сообщений).
Погоня за сенсацией и броскими заголовками делают свое грязное дело. Уровень нашего доверия ко многим международным СМИ после всех последних событий явно снизится.
Путин пытается подогревать чувство паники у своих противников / Фото Getty Images
Война нервов
Ответ на второй вопрос: расслабляться рано. Заявления российских руководителей о якобы отводе войск прозвучали, но фактологически они пока не подтверждаются. Не исключен и обманный маневр, и банальные передвижения российских войск вдоль нашей границы.
Наконец, напомню, что за последний год мы уже неоднократно наблюдали колебания в численности российских войск на нашей границе. Вслед за некоторым снижением концентрации российских войск на границе с Украиной происходила очередная эскалация российской угрозы на наших рубежах.
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Возможно, нынешнее напряжение через некоторое время спадет. Но российская военная угроза в Украине стабильна с 2014 года, а сейчас повышенная концентрация российских войск на нашей границе может и закрепиться на регулярной основе.
Путин, который намеренно вызвал нынешний кризис вокруг Украины, ведет себя, как геополитический Хичкок. Он спровоцировал ожидание войны России против Украины. Он поддерживает этот "саспенс" – повышенное чувство тревоги, стремится вызвать панику у объектов своей психической атаки.
Увы, но у некоторых западных коллег и у западных СМИ он паническую реакцию точно вызвал. У меня такое ощущение, что кремлевский правитель наибольший кайф ловит именно от этого.
В этой связи напомню высказывание президента США Франклина Рузвельта: "Нам нечего бояться кроме страха". Поэтому не стоит делать таких подарков Путину и подпитывать таким образом его болезненное и демоническое эго.
Наша (и Украины, и Запада) стойкость и решительность – главное оружие в "войне нервов", развязанной Путиным.