Блеф с "временем Ч"

Ответ первый: не верьте информации о датах и времени начала войны. Можете смело заключать пари, что именно в это объявленное время и в эту заявленную дату никакой войны не начнется (хотя это не означает отсутствие рисков войны).

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Важно! Вся подобная информация (о датах и времени начала войны) объясняется рядом причин. Это может быть превентивная информационная спецоперация, чтобы упредить реальные планы начала военных действий (возможно, именно так действуют американцы).

Хотя также не исключено, что информационное и эмоциональное напряжение целенаправленно поддерживается на высоком уровне, исходя из эгоистических интересов глобальных политических игроков.

Ну и, конечно, очень заметны истерический хайп и "кликбейтомания" на теме войны многих международных СМИ (и если бы только таблоидов, а то ведь и уважаемые масс-медиа замарались в распространении сомнительных и даже провокационных сообщений).

Погоня за сенсацией и броскими заголовками делают свое грязное дело. Уровень нашего доверия ко многим международным СМИ после всех последних событий явно снизится.



Путин пытается подогревать чувство паники у своих противников / Фото Getty Images

Война нервов

Ответ на второй вопрос: расслабляться рано. Заявления российских руководителей о якобы отводе войск прозвучали, но фактологически они пока не подтверждаются. Не исключен и обманный маневр, и банальные передвижения российских войск вдоль нашей границы.

Наконец, напомню, что за последний год мы уже неоднократно наблюдали колебания в численности российских войск на нашей границе. Вслед за некоторым снижением концентрации российских войск на границе с Украиной происходила очередная эскалация российской угрозы на наших рубежах.

Не забывайте! С очень высокой вероятностью это может происходить и далее. При этом на наших границах стабильно сосредоточены десятки тысяч российских военных и большое число современного вооружения.

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Возможно, нынешнее напряжение через некоторое время спадет. Но российская военная угроза в Украине стабильна с 2014 года, а сейчас повышенная концентрация российских войск на нашей границе может и закрепиться на регулярной основе.

Путин, который намеренно вызвал нынешний кризис вокруг Украины, ведет себя, как геополитический Хичкок. Он спровоцировал ожидание войны России против Украины. Он поддерживает этот "саспенс" – повышенное чувство тревоги, стремится вызвать панику у объектов своей психической атаки.

Увы, но у некоторых западных коллег и у западных СМИ он паническую реакцию точно вызвал. У меня такое ощущение, что кремлевский правитель наибольший кайф ловит именно от этого.

В этой связи напомню высказывание президента США Франклина Рузвельта: "Нам нечего бояться кроме страха". Поэтому не стоит делать таких подарков Путину и подпитывать таким образом его болезненное и демоническое эго.

Наша (и Украины, и Запада) стойкость и решительность – главное оружие в "войне нервов", развязанной Путиным.

Помните! Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!

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