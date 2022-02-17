Блеф с "временем Ч"

Ответ первый: не верьте информации о датах и времени начала войны. Можете смело заключать пари, что именно в это объявленное время и в эту заявленную дату никакой войны не начнется (хотя это не означает отсутствие рисков войны).

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Хотя также не исключено, что информационное и эмоциональное напряжение целенаправленно поддерживается на высоком уровне, исходя из эгоистических интересов глобальных политических игроков.

Ну и, конечно, очень заметны истерический хайп и "кликбейтомания" на теме войны многих международных СМИ (и если бы только таблоидов, а то ведь и уважаемые масс-медиа замарались в распространении сомнительных и даже провокационных сообщений).

Погоня за сенсацией и броскими заголовками делают свое грязное дело. Уровень нашего доверия ко многим международным СМИ после всех последних событий явно снизится.

Владимир Путин, президент РФ, угроза наступления России против Украины
Путин пытается подогревать чувство паники у своих противников / Фото Getty Images

Война нервов

Ответ на второй вопрос: расслабляться рано. Заявления российских руководителей о якобы отводе войск прозвучали, но фактологически они пока не подтверждаются. Не исключен и обманный маневр, и банальные передвижения российских войск вдоль нашей границы.

Наконец, напомню, что за последний год мы уже неоднократно наблюдали колебания в численности российских войск на нашей границе. Вслед за некоторым снижением концентрации российских войск на границе с Украиной происходила очередная эскалация российской угрозы на наших рубежах.

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Возможно, нынешнее напряжение через некоторое время спадет. Но российская военная угроза в Украине стабильна с 2014 года, а сейчас повышенная концентрация российских войск на нашей границе может и закрепиться на регулярной основе.

Путин, который намеренно вызвал нынешний кризис вокруг Украины, ведет себя, как геополитический Хичкок. Он спровоцировал ожидание войны России против Украины. Он поддерживает этот "саспенс" – повышенное чувство тревоги, стремится вызвать панику у объектов своей психической атаки.

Увы, но у некоторых западных коллег и у западных СМИ он паническую реакцию точно вызвал. У меня такое ощущение, что кремлевский правитель наибольший кайф ловит именно от этого.

В этой связи напомню высказывание президента США Франклина Рузвельта: "Нам нечего бояться кроме страха". Поэтому не стоит делать таких подарков Путину и подпитывать таким образом его болезненное и демоническое эго.

Наша (и Украины, и Запада) стойкость и решительность – главное оружие в "войне нервов", развязанной Путиным.

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