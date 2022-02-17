Перед Радбезом ООН виступив голова спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік. Він оприлюднив результати спостереження за 16 лютого.

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За ніч зафіксували понад 500 вибухів

Між вчорашнім вечором та сьогоднішнім ранком ми зафіксували понад 500 вибухів поблизу лінії розмежування. Найбільше постраждали Станиця Луганська та Золоте,

– наголосив Чевік.

Голова СММ наголосив, що вранці 17 лютого спостерігачі звернулись до сторін із вимогою дотримуватись режиму тиші. Об 11:00 годині відбулось загострення, каже Чевік. Він запевнив, що спостерігачі будуть стежити за ситуацією, якщо це їм дозволять робити ресурси.

Спостерігачі відвідали Станицю Луганську

Патрулі відвідали місця ушкодження дитсадку та вокзалу у Станиці Луганській. Вони побачили свіжі ушкодження фасаду. Звісно, всі подробиці будуть повідомлені, як завершиться звітування,

– повідомив голова СММ ОБСЄ.

Чевік наголосив, що дуже важливо, аби сторони припинили вогонь, аби зменшити напруженість в регіонів.

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Що відомо про засідання Радбезу щодо України: коротко

Екстрене засідання Ради безпеки ООН скликали на вечір 17 лютого – через можливе вторгнення Росії в Україну.

Заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло наголосила, що теперішнє напруження – максимальне за 8 років. Вона закликала до вирішення ситуації дипломатичним шляхом.

На засіданні виступив і держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив, що ставки зараз значно вищі, аніж українське питання.

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