Українці можуть не хвилюватись за свої гроші у банках, – економіст

Конституційним обов’язком НБУ є збереження купівельної спроможності національної валюти, саме тому підвищення облікової ставки для українців є тим шляхом, який потрібно пройти сьогодні. За кошти, які зараз знаходяться в українських банках – переживати не варто.

Про це 24 каналу розповів економіст та член Ради Національного банку України Василь Фурман. Він також зазначив, що кошти українців захищені у банках.

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Українці можуть не переживати за ті кошти, які знаходяться у банках, оскільки на сьогодні вже є ініціатива президента України та закон, що гарантує 100% зберігання коштів українців у банківській системі України у плюс три місяці,

– зазначив економіст.

Тож за це не потрібно переживати. Рішення щодо підняття облікової ставки є важким, але єдиноправильним у сьогоднішніх умовах, зазначає Фурман.

"Зараз дії НБУ є настільки професійними, швидкими. Так, гривня трохи послабилась. Але те, що ми спостерігали у 2014 – 2015 роках – не дай Бог таке пережити ще раз," – зауважив експерт.

Економіст додав, що протягом цих 8 років вдалося провести складну реформацію банківської системи.

Це один із інструментів монетарної політики, за допомогою якого Національний банк України встановлює орієнтир стосовно вартості залучених та розміщених грошових коштів. Перш за все це стосується банків та інших суб'єктів грошово-кредитного ринку України.

Він також наголосив, що Національний банку України зараз все робить правильно. Тому рішення про збільшення облікової ставки до 25% є правильним рішенням.

Що чекати далі в контексті підняття облікової ставки

Україна все ще має достатній рівень міжнародних резервів завдяки допомозі від міжнародних партнерів. Проте все одно зростають ризики для макрофінансової стабільності. Йдеться про середньострокову перспективу.

Ще одним важливим аспектом, який в НБУ брали до уваги під час ухвалення рішення про підняття облікової ставки,Навіть з врахуванням поступового відновлення економіки, цей тренд буде частиною життя українців унайближчі місяці.

Така тенденція буде становити загрозу у формі наростання негативних інфляційних очікувань у майбутньому та конвертації заощаджень у гривні в іноземну валюту. Тоді як відновлення активності Нацбанку у контексті процентної політики дозволить попередити ці негативні течії.

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