Частина українців не готові повертатися з-за кордону: як можна це змінити
Повномасштабне вторгнення змусило багатьох українців покинути домівки та виїхати за межі України. Через рік після початку війни левова частка людей повернулася додому.
Про це 24 Каналу розповів Вадим Денисенко – виконавчий директор Українського інституту майбутнього. За його словами, є низка факторів, які впливають на прискорення повернення українців на батьківщину.
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Чому українці не повертаються
Вадим Денисенко повідомив, зараз за кордоном перебуває приблизно 7 мільйонів українців
Повернеться приблизно 3,5 мільйони людей за оптимістичного сценарію,
– підкреслив він.
На його думку, люди поки що не готові повертатися додому з огляду на три фактори. На першому місці – безпека.
"Але крім нього, це питання роботи, це питання, як би це дивно не було, але корупції, тому що корупція – це є майбутнє в цій країні чи немає", – зазначив він.
Денисенко розповів, що третій чинник – майбутнє для дітей. Втім, найпріоритетнішим все ж залишається закінчення війни в Україні.
Зміни будуть
Вадим Денисенко зауважив, що питання дітей є важливим особливо в такі складні часи.
"Лише 16% опитаних говорять, що діти точно мають вчитися на території України. 33% говорить протилежне", – наголосив він.
На його думку, ці результати – своєрідний вирок українській освіті, яку треба реформувати.
Тож першочергово потрібно розв'язувати проблеми, які стосуються середньої та вищої освіти, щоб українські діти скоріше поверталися в рідну країну.
Зміни в системі української освіти: основне
- Верховна Рада звільнила Сергія Шкарлета з посади міністра освіти та науки. Його вважали одним із найскандальніших керівників МОН.
- Новим міністром освіти та науки став Оксен Лісовий. Він є науковцем та директором Малої академії наук (МАН). Батько новопризначеного міністра Василь Лісовий був філософом, правозахисником та дисидентом, за що його радянська влада відправила в Сибір.
- Він вже зробив заяву про те, що Міносвіти планує зменшити навантаження на українських школярів, які зараз здобувають освіту за кордоном.