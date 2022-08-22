Українці зможуть використати електронні документи в Польщі: які саме, як і коли

Українці зможуть пошерити свої водійські посвідчення та технічний паспорт на авто із застосунку Дія у польський додаток mObywatel. Це стане можливим завдяки послузі кросдержавного шерингу, заявили на брифінгу віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та Державний секретар з цифровізації Польщі Януш Цешинський.

Україна та Польща запускають кросдержавний шеринг: що про це відомо

Кросдержавний шеринг документів забезпечить міжнародне визнання електронних документів у "Дії". За словами Януша Цешинського, функціонал шерингу вже готовий і залишилося владнати законодавчі питання. За його словами, послуга запрацює до кінця року.

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Це перший кейс в ЄС, коли дві держави роблять цікавий обмін нового формату з шерингом документів з одного електронного державного застосунку в інший. Це відкриває для нас великі можливості в Європейському Союзі. Адже зараз вивчаються напрямки електронних документів у Європейському Союзі й ми залучені до робочих груп, які займаються цим питанням,

– зазначив Федоров.

Україна та Польща запускають кросдержавний шеринг / Фото 24 каналу, Валентини Поліщук

За словами посадовця, коли почалось повномасштабне вторгнення, мало хто в світі очікував, що цифрова інфраструктура України буде працювати. Адже кібератаки та руйнація інформаційної структури є першим кроком під час фізичного вторгнення.

Але все, що ми робили три роки до цього, як ми будували нашу цифрову інфраструктуру та що ми робили в напрямку захисту даних – все це дозволило не тільки захиститися, стабільно працювати, а й запускати майже кожного тижня нові послуги,

– сказав він.

Війна не вдарила по цифровій інфраструктурі / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За словами Міністра, Україна не змогла б утримувати цю стабільність без допомоги партнерів з різних європейських країн та з усього світу. Посадовець зазначив, що в європейських країнах почали створюватися цифрові команди та міністерства.

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На початку війни міністр цифрової трансформації або інші посади, які відповідають за цифровізацію у ЄС, стали надійними партнерами та друзями, на яких ми можемо спиратися під час війни,

– додав він.

Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За словами Федорова, важливий крок співпраці з Польщею відбувався під час перенесення баз реєстрів у хмару або за кордон. Це робилося для того, щоб інфраструктура України могла працювати стабільно під час війни.

Ми змогли відкрити та зберігати дані податкової в Польщі у Data-центрі. Завдяки цьому процесу ми можемо бути впевненими, що з цими даними все буде гаразд, та вони будуть збережені,

– наголосив він.

Після цього Польща запустила mObywatel у себе в країні. Тепер українці, які перебувають в Польщі під час війни, можуть отримати тимчасову посвідку на проживання у мобільному застосунку та використовувати її там. Громадяни України також можуть перетинати кордон всередині ЄС з цим документом.

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