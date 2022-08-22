Украинцы смогут использовать электронные документы в Польше: какие именно, как и когда

Украинцы смогут пошерить водительские удостоверения и технический паспорт на авто из приложения Дія в польское приложение mObywatel. Это станет возможным благодаря услуге кроссгосударственного шеринга, заявили на брифинге вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров и Государственный секретарь по цифровизации Польши Януш Цешинський.

Украина и Польша запускают кроссгосударственный шеринг: что об этом известно

Кроссгосударственный шеринг документов обеспечит международное признание электронных документов в "Дії". По словам Януша Цешинського, функционал шеринга уже готов и осталось уладить законодательные вопросы. По его словам, услуга заработает до конца года.

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Это первый кейс в ЕС, когда два государства делают интересный обмен нового формата с шерингом документов из одного электронного государственного приложения в другое. Это открывает нам большие возможности в Европейском Союзе. Ведь сейчас изучаются направления электронных документов в Европейском Союзе и мы вовлечены в рабочие группы, которые занимаются этим вопросом,

– отметил Федоров.

Украина и Польша запускают кроссгосударственный шеринг / Фото 24 канала, Валентини Полищук

По словам чиновника, когда началось полномасштабное вторжение, немногие в мире ожидали, что цифровая инфраструктура Украины будет работать. Ведь кибератаки и разрушение информационной структуры – первый шаг во время физического вторжения.

Но все, что мы делали три года до того, как мы строили нашу цифровую инфраструктуру и что мы делали в направлении защиты данных – все это позволило не только защититься, стабильно работать, но и запускать почти каждую неделю новые услуги,

– сказал он.

Война не ударила по цифровой инфраструктуре / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По словам министра, Украина не смогла бы удерживать эту стабильность без помощи партнеров из разных европейских стран и со всего мира. Чиновник отметил, что в европейских странах начали создаваться цифровые команды и министерства.

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В начале войны министр цифровой трансформации или другие должности, отвечающие за цифровизацию в ЕС, стали надежными партнерами и друзьями, на которых мы можем опираться во время войны,

– добавил он.

Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По словам Федорова, важный шаг сотрудничества с Польшей проходил во время переноса баз реестров в облако или за границу. Это делалось для того, чтобы инфраструктура Украины могла работать стабильно во время войны.

Мы смогли открыть и хранить данные налоговой в Польше в центре Data. Благодаря этому процессу мы можем быть уверены, что с этими данными все будет хорошо, и они будут сохранены,

– подчеркнул он.

После этого Польша запустила mObywatel у себя в стране. Теперь украинцы, которые находятся в Польше во время войны, могут получить временный вид на жительство в мобильном приложении и использовать его там. Граждане Украины также могут пересекать границу внутри ЕС по этому документу.

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