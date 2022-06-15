В Україну прибули прем'єри Чорногорії та Албанії й відвідали Ірпінь

До нашої держави прибуває все більше лідерів з різних країн світу. Таким чином вони показують свою підтримку Україні.

Сьогодні, 15 червня, прибули прем'єр Чорногорії Дрітан Абазович та Албанії – Еді Рама, вони відвідали Ірпінь. Про це повідомив ірпінський міський голова Олександр Маркушин.

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Ми співчуваємо Україні через численні людські втрати, страждання та руйнування, які тривають місяцями,

– констатував Абазарович після побаченого.

Мер Ірпеня ж заявляє, що знову і знову не втомлюється розказувати і показувати світовим політикам наслідки російської агресії в Україні та Ірпені, зокрема.

Маркушин переконаний, що ми повинні кожного ня нагадувати світові про жорстокі злочини росіян. Адже ці звірства тривають й досі на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Ми ж просимо про допомогу і підтримку, бо лише разом зі світовою спільнотою можемо подолати це зло.

Що відбувається у Ірпені після звільнення

Місто звільнили на початку квітня, як і всю Київщину та Північ України. Тоді почали відкриватися жахи про звірства російських окупантів там. Ірпінь зруйнований та понищений, як і Буча, Бородянка та інші міста і села. Але через кілька місяців потроху життя туди повертається. Наприклад, Укрзалізниця вирішила допомогти мешканцям Ірпеня, які втратили житло внаслідок вторгнення російських окупантів. Наразі у місті функціонуватимуть тимчасові поселення – купейні вагони, облаштовані кондиціонерами та санвузлами.

Окрім світових політиків, у Ірпінь також приїжджав всесвітньо відомий архітектор і урбаніст Хірокі Мацура. Він пообіцяв, що розробить стратегію просторового розвитку Ірпеня. Архітектор зауважив, що саме Ірпінь – одне з найкращих міст України для запуску урбаністичних проєктів. Такий висновок він зробив після того, як побував ще в 10 містах України.

Також у Бучу та Ірпінь у травні з візитом приїздили Глави МЗС Німеччини і Нідерландів. Тоді місцевий священник у Бучі показав главі німецького МЗС Анналені Бербок відео із вбитими людьми з громади. Він наголошував, що про ці звірства має знати весь світ. Міністерка відзначила, що Буча стала страшним символом цієї війни – через вбивства, зґвалтування, катування. Присутність там дає відчуття, що це може статися з кожним.

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