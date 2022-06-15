Молодший лейтенант родом з містечка Борщів на Тернопільщині. У боях за Ірпінь здійснив подвиг, за який отримав найвищу нагороду.

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На війні з 2014 року

Ігор Дикун за свої 28 років був у найгарячіших точках на війні. Пішов захищати Україну ще в 2014 році, коли був студентом третього курсу юридичного факультету МВС. Щоб вступити в лави ЗСУ, взяв академвідпустку. Воїн переконує, що ми боремося за існування України.

За час повномасштабного вторгнення у боях за Ірпінь зупинив двома пострілами пів сотні ворогів. Йому вдалось вижити, коли ворог був буквально на відстані витягнутої руки. Місто вистояло у російській навалі завдяки героїзму наших воїнів.

Його головний бій в Ірпені вирішила та сама радянська зброя, що й на Донбасі у 2014 році. З проитанкового гранатомета РПГ-7 він зупинив дві машини десанту.

Битва за кожну вуличку та будинок

24 березня російські окупанти прорвали оборну і створили загрозу оточення наших військ.

В Ірпені бої точилися за кожен будинок і за кожну маленьку вуличку. Ми базувалися у підвалі, щоб хоч прикритись від осколків, пережили там найважчі обстріли. Ми точно не знали, де вони, тому вели хаотичний і частково прицільний вогонь,

– каже Ігор Дикун.

За його словами, майже 60 наших бійців могли опинитись затиснутими. Першочергово треба було знищити техніку. Побратими кажуть, що в цьому всі покладалися саме на Ігоря, бо він мав бойовий досвід і це допомагало.

Одну бойову машину під час бою знищив побратим Героя, а друга прорвалась далі. Ігор Дикун з командою мусив її переслідувати, перестрибуючи паркани. Тоді й наштовхнувся на ворожого кулеметника.

"Він прийняв мене за свого, бо був схожий однострій і не зреагував. Почав кричати, що свої, щоб я не стріляв. Це відкрило шлях до ворожої машини і другим влучним пострілом вдалося знищити БМД і частину піхоти, що прикривала її", – пригадав той героїчний випадок Дикун.

Але герой отримав поранення плеча, правої ноги та контузію, побратим на місці бою перев'язав рани. Отямився в госпіталі через два дні й дізнався, що за оборону Ірпеня йому присвоїли найвищу нагороду – Героя України.

А ще поділився, що їх дивували місцеві мешканці. Ті пропонували свій будинок, бо є другий поверх і нормальна діялнка може бути для обстрілу.

Ситуація на фронті на ранок 15 червня

Голова обласної військової адміністрації Харківщини повідомляв, що в регіоні на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Крім того, вороже військо обстрілювало населені пункти регіону. Упродовж доби 14 червня окупанти не стріляли по Харкову, але вони натомість відкривали вогонь по містах та селах області.

Також на 15 червня Збройні Сили України вже ліквідували загалом 32 750 російських окупантів. За останню добу вдалось знищити 250 військових ворожої армії. Крім того, Росія має великі втрати у техніці. Це при тому, що підрахунок є неточним через активність бойових дій. Тобто втрати ворога можуть бути ще більшими.

Вражають успіхи ЗСУ на Півдні, де наші воїни проводять контрнаступальні дії. Вони вже прорвалися ближче до Херсона і змусили росіян зайняти оборону. Українські військові просунулися в межах 18 кілометрів від Херсона. Російські загарбники при цьому намагаються запобігти своїм ліквідації, тому мінують невизначені місця на березі річки Інгулець у відповідь на українські контратаки навколо Давидового Броду та на напрямках Миколаїв – Херсон, Кривий Ріг — Херсон.

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