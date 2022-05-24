У фото французької журналістки показали, як виглядали Буча та Ірпінь за кілька тижнів після окупації.

Важливо Три тижні по людях їздив танк, – інтерв'ю з мером Ірпеня Олександром Маркушиним

На світлинах видно обгорілі авто, людей в черзі за гуманітарною допомогою та свіжі могили.

Ірпінь та Буча після окупації / Фото Laurence Geai:

Що було на Київщині

Частина Київської області майже місяць перебувала під окупацією російських загарбників. Вони знущались з цивільних: вбивали, катували та ґвалтували місцеве населення. Загалом жертвами росіян стали понад 1 200 мирних людей.

Служба безпеки України вже встановила особи майже 900 окупантів, які вчиняли звірства Київщині. Декільком російським солдатам та офіцерам оголосили підозру. Наприклад, командиру Василю Литвиненку. Він був "старшим" під час окупації Липівки Бучанського району. Прокурори встановили, що загарбник наказував вбивати мирних людей. Без його дозволу мешканці села навіть не могли вийти з дому, аби дістати води.

Також є перші вироки – 6 російських військовополонених отримали терміни від 8 до 15 років.

Коли українські захисники звільнили регіон, люди почали самі повідомляти про звірства росіян. Омбудсменка Людмила Денісова розповіла, що на гарячу лінію з надання психологічної підтримки надійшло понад 400 дзвінків з історіями сексуального насильства росіян.

Закатованих жертв знаходять досі. Зокрема 21 травня у Бучанському районі виявили тіла ще двох вбитих окупантами мирних жителів – літньої жінки та її 27-річного онука. Вони жили у селі Бузова.

Крім того, нове поховання людей знайшли під Макаровим на Київщині – у ямі лежали троє мирних людей, серед яких був і громадянин Чехії. Ще до повномасштабної війни чоловік працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав сюди волонтером.

До речі, президент Володимир Зеленський попередив агресора, що бажання України вести переговори зменшується "з кожною новою Бучею і Маріуполем".

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