Сьогодні, 11 травня, президент України виступив перед студентами Інституту політичних досліджень у Парижі. Він висловив позицію України щодо переговорів з Росією, повідомляє видання CNN.

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Глава держави зазначив, що українська сторона готова ввести переговори з країною-агресоркою вже, поки ще не пізно.

З кожною новою Бучею, з кожним новим Маріуполем, з кожним новим містом, де є десятки загиблих, випадки зґвалтування, з кожним новим звірством зникає бажання і можливість домовлятися, а також можливість вирішення цього питання дипломатично,

– додав він.

У ході свого виступу Зеленський рішуче заявив, що переконаний у перемозі Києва в цій війні. Також наголосив, що Україна поверне всі свої території.

Зокрема, президент України нагадав про необхідність вступу України до Європейського Союзу. А також закликав до значущих кроків для включення нашої держави до ЄС.

"Україна лише посилить інші держави, наша армія продемонструвала свої можливості. Наші люди себе зарекомендували", – підкреслив Зеленський.

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