Сегодня, 11 мая, президент выступил перед студентами Института политических исследований в Париже. Он выразил позицию Украины по переговорам с Россией, сообщает издание CNN.
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Глава государства отметил, что украинская сторона готова ввести переговоры со страной-агрессором сейчас, пока не поздно.
С каждой новой Бучей, с каждым новым Мариуполем, с каждым новым городом, где есть десятки погибших, случаи изнасилования, с каждым новым зверством исчезает желание и возможность договариваться, а также возможность решения этого вопроса дипломатично,
– добавил он.
В ходе своего выступления Зеленский решительно заявил, что уверен в победе Киева в этой войне. Также подчеркнул, что Украина вернет все свои территории.
В частности, президент Украины напомнил о необходимости вступления Украины в Европейский Союз. А также призвал к значимым шагам для включения нашего государства в ЕС.
"Украина только усилит другие государства, наша армия продемонстрировала свои возможности. Наши люди себя зарекомендовали", – подчеркнул Зеленский.
Зверства россиян в Киевской области: последние новости
- Вблизи Макарова в Киевской области обнаружили еще одну братскую могилу. Россияне убили троих мужчин выстрелами в голову во время оккупации населенного пункта.
- Во Вышгороде обнаружили тела двух молодых мужчин 22 и 23 лет. Их жестоко убили оккупанты, а после этого еще переехали танком.
- 3 мая возле Бучи обнаружили тело 10-летней девочки и тела трех взрослых, сознательно и жестоко убитых российскими военными.
- В течение суток 4 мая в Киевской области нашли тела еще 20 убитых россиянами людей. Всего по состоянию на 4 мая в регионе жертвами оккупантов стали 1235 человек.
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