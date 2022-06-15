В Украину прибыли премьеры Черногории и Албании и посетили Ирпень

В наше государство прибывает все больше лидеров из разных стран мира. Таким образом, они показывают свою поддержку Украине.

Сегодня, 15 июня, прибыли премьер Черногории Дритан Абазович и Албании – Эди Рама, они посетили Ирпень. Об этом сообщил ирпенский городской голова Александр Маркушин.

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Мы сочувствуем Украине из-за многочисленных человеческих потерь, страданий и разрушений, которые продолжаются месяцами,

– констатировал Абазарович после увиденного.

Мэр Ирпеня заявляет, что снова и снова не устает рассказывать и показывать мировым политикам последствия российской агрессии в Украине и Ирпене, в частности.

Маркушин убежден, что мы должны каждого не напоминать миру о жестоких преступлениях россиян. Ведь эти зверства продолжаются до сих пор на временно оккупированных территориях нашего государства. Мы же просим о помощи и поддержке, потому что только вместе с мировым сообществом можем преодолеть это зло.

Что происходит в Ирпене после увольнения

Город уволили в начале апреля, как и всю Киевщину и Север Украины. Тогда стали открываться ужасы о зверствах русских кафиров там. Ирпень разрушен и уничтожен, как Буча, Бородянка и другие города и села. Но через несколько месяцев понемногу жизнь туда возвращается. Например, Укрзализныця решила помочь жителям Ирпеня, потерявшим жилье в результате вторжения российских оккупантов. В городе будут функционировать временные поселения – купейные вагоны, оснащенные кондиционерами и санузлами.

Кроме мировых политиков, в Ирпень также приезжал всемирно известный архитектор и урбанист Хироки Мацура . Он пообещал, что разработает стратегию пространственного развития Ирпеня. Архитектор отметил, что именно Ирпень – один из лучших городов Украины для запуска урбанистических проектов. Такое заключение он сделал после того, как побывал еще в 10 городах Украины.

Также в Бучу и Ирпень в мае с визитом приезжали главы МИД Германии и Нидерландов. Тогда местный священник в Буче показал главе германского МИД Анналене Бербок видео с убитыми людьми из общины. Он подчеркивал, что об этих зверствах должен знать весь мир. Министерша отметила , что Буча стала страшным символом этой войны – из-за убийства, изнасилования, пыток. Присутствие там дает чувство, что это может произойти с каждым.

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