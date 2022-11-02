"Не з багна і палок": в Укроборонпромі розвіяли міфи щодо іранських дронів

В Укроборонпромі розповіли, що насправді іранські безпілотники не є дешевою зброєю. Також вони не так просто зроблені, як багато хто думає.

Менеджер Укроборонпрому Олег Болдирєв розповів про це на брифінгу 1 листопада. Він також зазначив, що ці шахіди – це не просто "літачки".

Зауважте Приголомшливий результат: Повітряні сили збили 12 із 13 запущених "шахідів"

В Укроборонпромі зруйнували міфи про шахіди

Олег Болдирєв розповів, що в Росії немає достатньо інтелекту, щоб створювати власну зброю. Саме тому за останні роки Москва не змогла розробити жодного власного дрону. Також менеджер спростував міфи щодо іранських дронів, які купує Кремль.

Перший міф – іранські дрони зроблені "з багна та палок". Це не так. Ці дрони насправді вироблялися шість років. Другий міф – це дешева зброя… Це не так дорого, як балістична ракета, але точно не дешево,

– заявив Олег Болдирєв.

Працівник Укроборонпрому пояснив, що третім міфом є те, що нібито будь-яка людина в гаражі може зробити такий безпілотник. За словами Болдиряєва, це не так. Адже тоді Росія використовувала б дрони з першого дня та не купувала б в Ірану.

Тобто ця зброя тільки ззовні виглядає просто. Олег Болдирєв сказав, що насправді шахіди мають визначальний характер у плані бойового застосування. Адже, частина дронів:

летить з метою виявлення наших зон покриття ППО;

ще одні – різними маршрутами, щоб точно вирахувати місцеперебування нашого ППО, де воно дістає слабо;

треті – щоб встановити місця західного ППО, які нам передали країни цієї осені.

Україна вперше створює тактику знищення іранських дронів

Тому це не просто "літачки", що запущені та десь вдарять. Це комплекс, який застосовується вперше у світі у такому обсязі… А нами створюється тактика знищення таких комплексів,

– пояснив менеджер Укроборонпрому.

Він зазначив, що той факт, що Росія на державному і приватному рівні не змогла розробити власний безпілотник – позитивний сигнал для України та негативний для Росії.

Проте Олег Болдирєв також зауважив, що треба витрачати багато державних грошей, щоб розробляти українські безпілотники. Проте пояснив, що наша мета – не зробити найкраще у світі, а багато. Тому що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний просить їх "на вчора".

Росія купує іранські шахіди: що відомо

Росія почала закуповувати в Ірану дрони-камікадзе. Ані Тегеран, ані Москва цього факту не визнають, проте світ має підтвердження.

Зокрема, під час візиту до Сполучених Штатів президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ наголосив, що Росія використовує шахіди з Ірану для ударів по Україні. Президент показав фото корпусів і двигунів безпілотників-камікадзе, які вдалося збити в Україні.

Ба більше, українська розвідка 1 листопада повідомила, що Іран планує відправити в Росію понад 200 бойових дронів. Це може трапитись вже на початку листопада.

Окрім цього, генсек ООН Антоніо Гуттереш заявив, що планує відправити в Україну фахівців, щоб з'ясувати, якими дронами Росія б'є по Україні. Результати розслідування вже можуть внести до звіту в грудні 2022 року.

Зауважте Росія падає у прірву залежності від Ірану: в ISW про нові поставки зброї

Дивіться також – на Київщині приземлили дрон камікадзе: відео