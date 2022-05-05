Унаслідок обстрілів на Харківщині загинув чоловік, а 11-річна дитина отримала поранення

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Внаслідок ворожих обстрілів 4 травня загинув чоловік, а 11 річна дитина отримала поранення.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він зазначив, що наразі перебувати на вулицях вкрай небезпечно, та закликав жителів області не ігнорувати сигналів повітряної тривоги.

До теми Пережила ядерні випробування: моторошна розповідь пенсіонерки, яка через обстріли живе у підвалі

Внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік

Синєгубов розповів, що внаслідок ворожих обстрілів отримала поранення 11-річна дитина в Лозівському районі, а на Балаклійщині 1 людина загинула.

За інформацією "Суспільне. Новини", загиблий – житель села Залиман, яке розташоване між тимчасово окупованими Балаклією та Ізюмом. Наразі під Ізюмом тривають тяжкі бої. Своєю чергою, постраждалий 11-річний хлопчик перебуває у стані середньої тяжкості.

Сьогодні під ударом опинився Київський район. Через російські обстріли там сталося кілька пожеж. Зайнялися житлові будинки, господарські споруди приватні автомобілі. Усі займання оперативно ліквідували пожежники,

– додав голова ОВА.

Він зауважив, що запеклі бої на території Харківської області тривають. Ворог намагається йти в наступ та обстрілює з артилерії позиції українських захисників. Під обстрілами перебуває і мирне населення. Там, де дозволяє ситуація, обласна влада проводить організовану евакуацію.

"Бійці Збройних Сил України мають немало бойових здобутків, про які детальніше обов'язково розкажемо згодом", – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що 4 травня область отримала евакуаційні автомобілі, які транспортуватимуть пацієнтів до медзакладів, а також реанімобіль для обласної лікарні. Синєгубов підсумував, що він вдячний міжнародним партнерам, організаціям та волонтерам за постійну підтримку

У Харкові змінили час комендантської години . Від 2 травня вона щодня розпочинатиметься о 21:00 і триватиме до 6:00. У цей час заборонено пересуватися містом пішки чи транспортом. Влада міста рекомендує в цей час перебувати в укриттях та не покидати домівок.

Дивіться звернення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова:

Коротко про ситуацію на Харківщині

Лише за 2 травня російські окупанти завдали по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл. Внаслідок цих атак пошкодилися цивільні об'єкти на Північній Салтівці. Поранення отримали 2 людини.

Також загарбники обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі та Чугуїв. В Чугуївському районі внаслідок обстрілів постраждала одна людина.

За день до цього внаслідок 5 артилерійських обстрілів Харкова загинули троє людей, ще 8 мирних мешканців міста отримали поранення.

Напередодні, 29 квітня українські захисники звільнили від окупантів селище Руська Лозова. Саме звідти загарбники здійснювали артилерійський обстріл міста.

Бої в селищі тривали ще наступні декілька днів. Лише 2 травня українським військовим вдалося там закріпитися.

Варто подивитися – Кремль відмовлятиметься від "денацифікації"