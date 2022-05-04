Із однією з таких жінок, яка продовжує жити у підвалі через ворожі обстріли росіян вдалося поспілкуватися нашій кореспондентці з Харкова. Про це вона розповіла в ефірі 24 каналу.

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Пережила ядерні випробування

За її словами, літня жінка не хоче виїжджати з рідного міста. Зараз їй у всьому допомагають волонтери. Вона буквально живе при свічках, як розповіла журналістка.

Пенсіонерка їй пояснила своє небажання евакуйовуватись.

Не хочу. Це моє місто. Мені ця квартира дісталась кров'ю і потом. Я пережила Семипалатинськ (місто в Казахстані – 24 канал). Там були відкриті ядерні випробування,

– поділилась жінка.

Жінка відверто зізналась, що пережити ці "експерименти" із ядерною зброєю було набагато легше.

"Тому що від ядерних випробувань ми знали, що ми живі, нам повставляють назад вікна. А тут – не можна передбачити, коли стрілятимуть", – додала вона.

Довідка. Із 1949-го до 1990-го років СРСР провела 715 випробувань на Семипалатинському полігоні, на Новій Землі та в інших місцях у Росії та Казахстані. Це один із найбільших полігонів у світі. 29 серпня 1991 року його закрили.

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