С одной из таких женщин, которая продолжает жить в подвале из-за вражеских обстрелов россиян, удалось пообщаться нашей корреспондентке из Харькова. Об этом она рассказала в эфире 24 канала.

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Пережила ядерные испытания

По ее словам, пожилая женщина не хочет уезжать из родного города. Сейчас ей во всем помогают волонтеры. Она практически живет при свечах, как рассказала журналистка.

Пенсионерка ей объяснила свое нежелание эвакуироваться.

Не хочу. Это мой город. Мне эта квартира досталась кровью и потом. Я пережила Семипалатинск (город в Казахстане – 24 канала). Там были открытые ядерные испытания,

– поделилась женщина.

Женщина откровенно призналась, что пережить эти "эксперименты" с ядерным оружием было гораздо легче.

"Потому что от ядерных испытаний мы знали, что мы живы, нам вставят обратно окна. А здесь нельзя предсказать, когда будут стрелять", – добавила она.

Справка. С 1949 по 1990 годы СССР провел 715 испытаний на Семипалатинском полигоне, на Новой Земле и в других местах в России и Казахстане. Это один из самых больших полигонов в мире. 29 августа 1991 года его закрыли.

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