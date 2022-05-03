Зауважте, що під час комендантської години не можна виходити з дому. Виняток є лише для тих людей, які мають спеціально видані перепустки чи посвідчення.

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На Харківщині змінили тривалість комендантської години

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області змінився час комендантської години.

Відсьогодні, 2 травня, комендантська година щоденно розпочинатиметься о 21:00 і триватиме до 6:00. У цей час заборонено пересуватися містом пішки чи транспортом. Не покидайте домівок та намагайтеся бути в укриттях!,
– зазначив посадовець.

Під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також пересуватися транспортом чи пішки. Вийти без спеціальної перепустки можна лише тоді, коли треба перейти в укриття під час повітряної тривоги.

На Харківщині змінили тривалість комендантської години
На Харківщині змінили тривалість комендантської години / Фото Харківська ОДА

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Ситуація на Харківщині: коротко

  • У Харкові внаслідок ворожих обстрілів виникли величезні пожежі на виробництвах у Немишлянському районі. Окрім цього, загоряння фіксували в різних куточках міста.
  • У Генштабі ЗСУ розповіли, що для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку, російські загарбники наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.
  • Водночас українські захисники прогнали росіян з Руської Лозової. Окупанти залишили замість села руїни.
  • Ведучий Дмитро Комаров відвідав Харків. Він показав, який вигляд має Салтівка, яка найбільше страждає від обстрілів російських окупантів.
  • Окрім цього, журналісти показали, як живуть харків'яни в умовах постійних обстрілів. Мирні жителі щоразу ризикують життям, коли йдуть навідати рідних чи готують їжу просто неба.
  • Зокрема, загарбники розстріляли автомобіль з цивільними. У салоні перебували 3 людини. Одна жінка загинула на місці, а решта мирних жителів отримали поранення.

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