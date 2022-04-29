Про це 29 квітня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що поблизу Ізюма діють 1-ша танкова армія, 20-та загальновійськова армія Західного військового округу, 35-та загальновійськова армія, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ.
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"Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець", – зазначили у Генштабі.
Що відбувається поблизу Ізюма
Росіяни посилюють тиск на Сході України. Станом на 28 квітня до Ізюма додатково прибули підрозділи повітряно-десантних військ та приблизно 500 одиниць техніки.
Крім цього, рашисти обрали нового керівника наступу. Мовиться про очільника генштабу збройних сил Росії Валерія Гєрасімова. Він вже приїхав на Харківщину.
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Ситуація на фронті: коротко
- Росіяни прагнуть встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями, щоб мати сухопутний шлях до Криму.
- Є висока загроза авіаударів з території Білорусі.
- Окупанти прагнуть перекинути додаткові артилерійські підрозділи на південний схід від Харкова.
- Також рашисти безперервно атакують Маріуполь. Вони не покидають спроб знищити "Азовсталь", де ховаються сотні поранених людей.