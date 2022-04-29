Про це 29 квітня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що поблизу Ізюма діють 1-ша танкова армія, 20-та загальновійськова армія Західного військового округу, 35-та загальновійськова армія, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ.

До теми Українці вибили росіян з Руської Лозової, мінус 23 тисячі окупантів: основне за 65 день війни

"Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець", – зазначили у Генштабі.

Що відбувається поблизу Ізюма

Росіяни посилюють тиск на Сході України. Станом на 28 квітня до Ізюма додатково прибули підрозділи повітряно-десантних військ та приблизно 500 одиниць техніки.

Крім цього, рашисти обрали нового керівника наступу. Мовиться про очільника генштабу збройних сил Росії Валерія Гєрасімова. Він вже приїхав на Харківщину.

Зауважте – росіянин хвалився, але щось пішло не так: дивіться відео

Ситуація на фронті: коротко