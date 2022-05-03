Обратите внимание, что во время комендантского часа нельзя выходить из дома. Исключение только для тех людей, которые имеют специально выданные пропуска или удостоверения.
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В Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в области изменилось время комендантского часа.
С сегодняшнего дня, 2 мая, комендантский час будет ежедневно начинаться в 21:00 и продлится до 6:00. В это время запрещено передвигаться по городу пешком или транспортом. Не покидайте дома и старайтесь быть в укрытиях!
– отметил чиновник.
Во время комендантского часа запрещено находиться на улице и в общественных местах, а также передвигаться по транспорту или пешком. Выйти без специального пропуска можно только тогда, когда нужно перейти в укрытие во время воздушной тревоги.
В Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа / Фото Харьковская ОГА
Работает ГУР: в разведке рассказали, как увольняли Русскую Лозовую на Харьковщине
Ситуация в Харьковской области: коротко
- В Харькове в результате вражеских обстрелов произошли огромные пожары на производствах в Немышлянском районе. Кроме этого, возгорание фиксировали в разных уголках города.
- В Генштабе ВСУ рассказали, что для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении, российские захватчики приводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.
- В то же время, украинские защитники прогнали россиян из Русской Лозовой. Оккупанты оставили вместо села руины.
- Ведущий Дмитрий Комаров посетил Харьков. Он показал, как выглядит Салтовка , которая больше всего страдает от обстрелов русских оккупантов.
- Кроме того, журналисты показали, как живут харьковчане в условиях постоянных обстрелов. Мирные жители каждый раз рискуют жизнью, когда идут навестить родных или готовят еду под открытым небом.
- В частности, захватчики расстреляли автомобиль с гражданскими. В салоне находились 3 человека. Одна женщина погибла на месте, а остальные мирные жители получили ранения.
Заметьте – в Харькове 15 часов тушили масштабный пожар на складах