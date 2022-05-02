Об этом в эфире 24 канала рассказала корреспондент, которая находится в Харькове.

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По ее словам, россияне даже выгнали оттуда больных с открытой формой туберкулеза. Также оккупанты заставляют работать украинских медиков.

Доходит даже до того, что их принуждают проходить полиграф. Если выявляют в чем-то нелояльных или таких, которые им не нравятся, то отправляют на передовую, даже медиков,

– рассказала журналистка.

Также ранеными российскими военными заполнены почти все медицинские учреждения в Балаклее.

Напомним, что, по данным украинских разведчиков, на оккупированных территориях Украины россияне уничтожают медицинскую инфраструктуру, вывозят оборудование и оставляют население без медпомощи. Помещения, которые использовались для лечения инфекционных болезней, заполняют ранеными оккупантами.

Какова ситуация на Харьковщине

По данным Харьковской ОВА, Изюмское направление остается самой горячей точкой в области. Там оккупанты снова пытались вести наступательные действия, однако Вооруженные Силы Украины не оставили им шансов.

В результате обстрелов в Харькове возникли огромные пожары на производствах в Немышлянском районе. Возгорания видели в разных уголках города.

Как рассказали в Генштабе ВСУ, для обеспечения дополнительной переброски войск на Изюмском направлении, оккупанты возводят дополнительные понтонно-мостовые переправы через реку Северский Донец.

Вооруженные Силы Украины освободили от оккупантов стратегически важный населенный пункт Русская Лозовая. Теперь село полностью под контролем украинских войск.

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