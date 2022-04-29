Известно, что село Русская Лозовая – одно из самых больших в пригороде Харькова. Также это стратегически важный населенный пункт, расположенный на трассе Харьков – Белгород.

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Именно там подразделение военной разведки Украины уничтожило живую силу и технику оккупанта и взяло населенный пункт под свой контроль.

Такие действия разведчиков обезопасили харьковчан от дальнейших обстрелов вражеской артиллерии с северной стороны города. Российские враги использовали село Русская Лозовая, чтобы прицельно уничтожать объекты инфраструктуры и гражданские дома в Харькове.

Кроме того, украинские защитники эвакуировали более 600 мирных жителей села. Всех их российские военные держали в заложниках.

Какая ситуация в Харьковской области:

Российские военные 28 апреля цинично обстреляли поселок Покотиловка. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Также 28 апреля оккупанты непрерывно обстреливали Киевский и Немышлянский районы Харькова из артиллерии. В результате обстрела двое мирных жителей погибли. Еще четверо харьковчан ранены.

Украинские военные смогли возобновить контроль над Кутузовкой Харьковской области. Удалось это благодаря слаженной работе сил обороны Украины.

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