У Верховній Раді пояснили, як діятиме закон про заборону УПЦ МП

Верховна Рада нарешті проголосувала за заборону УПЦ МП в Україні. Закон про заборону релігійних організацій, пов’язаних з Росією, набрав 265 голосів.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Однак громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв'язки з РПЦ. Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин детальніше пояснив 24 Каналу, як працюватиме механізм заборони УПЦ МП

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"Документ (про заборону УПЦ МП – 24 Канал) вже зачекався. Півтора року він "марудився" між першим та другим читанням. Зараз справді створений дієвий механізм, і ніхто не зможе заперечити того, що дотримані всі норми Конституції та захисту свободи віросповідання. У ньому є дуже чіткий поділ між релігійною організацією та російською агентурною мережею під прикриттям релігійної організації", – пояснив Ярослав Юрчишин.

Як працюватиме закон про заборону УПЦ МП

Народний депутат роз'яснив, що Державна служба з питань етнополітики та свободи совісті може самостійно, за запитом громадськості чи за запитом органів місцевої влади розпочати релігійну експертизу громад УПЦ МП, яка матиме на меті довести наявність або відсутність зв'язків з РПЦ. Вона, з моменту підписання закону президентом, стане офіційно забороненою в Україні.

На таку експертизу дається місяць.

Якщо виявлені факти підпорядкування, фінансових зв'язків чи роботи на країну-агресора, це стає підставою для припису. Далі юридичній організації, парафії чи екзархату дають час на виправлення помилок. Якщо цього не відбудеться, то починається заборона через суд,

– зауважив Юрчишин.

Тож в тої чи іншої релігійної організації буде можливість остаточно розірвати зв'язок з Росією. В іншому випадку судова процедура, яка почне діяти через 9 місяців – час, що відкладений на зміни до Кримінально-процесуального кодексу. Тобто сама можливість заборони через суд.

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"РПЦ в Україні заборонена вже. Але у нас РПЦ мімікрувала в УПЦ МП. Парафії УПЦ МП заборонятимуть, якщо вони не розірвуть остаточні зв'язки з РПЦ. Але вони їх не розірвуть, бо в них релігійний культ так побудований", – уточнив нардеп.

Варто також додати, що 9 місяців – це період, який також узгоджували з Православною церквою України. Такий час їм буде потрібним, аби прийняти велику паству, адже організації УПЦ МП логічно можуть перейти до ПЦУ.

Персональна відповідальність за зв'язки з РПЦ

Народний депутат роз'яснив й інші тонкощі закону.

Є дві складові у цьому процесі. Наприклад, московський ФСБшник Гундяєв (патріарх Кіріл – 24 Канал) в Україні під санкціями. Якщо виявлять факти його прославляння, це вже є приводом зацікавлення для Служби безпеки. СБУ, до речі, у цьому законі отримала додаткові можливості. Тут має бути й персональна відповідальність,

– зазначив нардеп.

Адже заборона парафії – це одна річ. А ось відповідальність цілком конкретних "ФСБшників у рясах" – вже інша.

"Всі ці факти є підставою для державної служби підтвердити зв'язки з РПЦ, а отже мати всі підстави для заборони того чи іншого екзархату. Кожна юридична особа матиме окреме рішення, тому що ці справи не лише мають "вистояти" в українських судах, але, ймовірно, йтимуть у міжнародні суди", – додав Юрчишин.

Також цікавим нововведенням у законі стала можливість до будь-яких судових рішень забрати з оренди структур УПЦ МП державне чи комунальне майно.