Кіриський НПЗ був уражений у ніч на 14 вересня. Він розташований у Ленінградській області за 800 кілометрів від України.

Що відомо про "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області?

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді ("Мадяр") повідомив про ураження та пожартував, що завод не перетравив українські дрони. Тепер в СБС детально розповіли, куди влучили.

У ніч на 14 вересня оператори 14-го окремого полку БпАК Сил безпілотних систем спільно з підрозділами Сил спеціальних операцій завдали успішного удару по другому за потужністю нафтопереробному заводу Росії – "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області. DeepStrike здійснено на відстані понад 800 кілометрів від державного кордону України,

– ідеться в дописі.

Завод "Киришинефтеоргсинтез" – основний постачальник нафтопродуктів для Санкт-Петербурга, Ленінградської, Новгородської та Псковської областей. Підприємство випускає близько 80 видів нафтопродуктів – це бензини, дизельне пальне, мазути та авіаційне реактивне пальне.

Показуємо "Киришинефтеоргсинтез" на карті Росії

НПЗ безпосередньо залучений до забезпечення нафтопродуктами російської армії.

Його потужність переробки перевищує 20 мільйонів тонн нафти на рік, що робить це підприємство другим за величиною НПЗ у країні після Омського заводу. Внаслідок удару дронів на території підприємства виникла масштабна пожежа, що підтверджується даними супутникового моніторингу NASA FIRMS. Результати ураження уточнюються,

– наголосили в СБС.

Там підкреслили, що послідовно знижують спроможності Росії забезпечувати свої війська пальним та продовжувати війну проти України.

