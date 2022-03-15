Усі наслідки дефолту вже на місці: нові гроші будуть лише після Путіна

Деякий час була хвиля питань про "дефолт", який, за очікуваннями рейтингових агентств, має статися в середу, коли Росія має зробити і не зможе черговий платіж за своїми боргами.

Дефолт на марші

Громадянам тут турбуватися взагалі нема про що – жодних нових наслідків у цієї події не буде. Хороші новини: все, що могло погіршитися внаслідок дефолту, вже погіршилося.

Важливо Путін виявився хворим ідіотом

Слово "дефолт" привертає увагу в Росії, оскільки тісно пов'язане з одним із найбільш травматичних епізодів у новітній історії Росії, в серпні 1998 року. Тоді російський уряд одночасно оголосив про відмову від "валютного коридору" (це був захід, що працює, для боротьби з високою інфляцією, але з важкими побічними ефектами) й одночасно про відмову платити за валютними і, несподівано, рублевими зобов'язаннями.

Відновлення, яке ледь почалося після багаторічної кризи, припинилося, інфляція стрибнула вгору, курс долара виріс утричі, частина банків не змогла повернути валютні вклади (їх повернули в рублях пізніше, втративши більшу частину вартості).

І хоча в підсумку все виявилося на краще – президент і опозиційний парламент сформували компромісний коаліційний уряд, рубль, що подешевшав, допоміг, нарешті, виробництву, ціни на нафту стали зростати після пікового спаду, і зростання в 1999 році склало дивовижні 6% (після восьми років падіння!) – запам'ятався "дефолт" як трагічна подія.

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Зараз у "дефолту" жодної небезпеки немає. Курс долара вже різко виріс (та й не був ні до чого прив'язаний), валютні вклади вже заморожені (і будуть, на мою думку, частково експропрійовані), інфляція вже прогнозується Центробанком у 20%.

Тобто всі погані наслідки дефолту вже на місці, нових не буде. За інших обставин відмова платити за боргами (формально, уряд збирається розплатитися рублями, але за контрактом – це теж дефолт за зобов'язаннями) могла би призвести до "погіршення інвестиційного клімату", але погіршитися інвестиційний клімат вже не може.

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Наступні нові інвестиції відбудуться після зміни режиму – відходу Путіна, зміцнення якоїсь нової влади. Можна припустити, що інвестиції тих компаній, які вже присутні в Росії, знову розпочнуться після виведення російських військ з території України, але інвестиційний клімат – нові гроші та фірми – будуть лише після Путіна.

Тут би вкотре здивуватися – хто би міг подумати, що одним рухом, нічим не спровокованим, злочинним нападом на Україну, Путін повернув російську економіку у важкі дев'яності, спустивши в унітаз роботу мільйонів людей упродовж двадцяти років? Але чому тут дивуватися?

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