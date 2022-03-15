Дефолт на марші
Громадянам тут турбуватися взагалі нема про що – жодних нових наслідків у цієї події не буде. Хороші новини: все, що могло погіршитися внаслідок дефолту, вже погіршилося.
Важливо Путін виявився хворим ідіотом
Слово "дефолт" привертає увагу в Росії, оскільки тісно пов'язане з одним із найбільш травматичних епізодів у новітній історії Росії, в серпні 1998 року. Тоді російський уряд одночасно оголосив про відмову від "валютного коридору" (це був захід, що працює, для боротьби з високою інфляцією, але з важкими побічними ефектами) й одночасно про відмову платити за валютними і, несподівано, рублевими зобов'язаннями.
І хоча в підсумку все виявилося на краще – президент і опозиційний парламент сформували компромісний коаліційний уряд, рубль, що подешевшав, допоміг, нарешті, виробництву, ціни на нафту стали зростати після пікового спаду, і зростання в 1999 році склало дивовижні 6% (після восьми років падіння!) – запам'ятався "дефолт" як трагічна подія.
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Зараз у "дефолту" жодної небезпеки немає. Курс долара вже різко виріс (та й не був ні до чого прив'язаний), валютні вклади вже заморожені (і будуть, на мою думку, частково експропрійовані), інфляція вже прогнозується Центробанком у 20%.
Тобто всі погані наслідки дефолту вже на місці, нових не буде. За інших обставин відмова платити за боргами (формально, уряд збирається розплатитися рублями, але за контрактом – це теж дефолт за зобов'язаннями) могла би призвести до "погіршення інвестиційного клімату", але погіршитися інвестиційний клімат вже не може.
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Наступні нові інвестиції відбудуться після зміни режиму – відходу Путіна, зміцнення якоїсь нової влади. Можна припустити, що інвестиції тих компаній, які вже присутні в Росії, знову розпочнуться після виведення російських військ з території України, але інвестиційний клімат – нові гроші та фірми – будуть лише після Путіна.
Тут би вкотре здивуватися – хто би міг подумати, що одним рухом, нічим не спровокованим, злочинним нападом на Україну, Путін повернув російську економіку у важкі дев'яності, спустивши в унітаз роботу мільйонів людей упродовж двадцяти років? Але чому тут дивуватися?
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