Тест на ідіотизм

Я бачив, що Росія до такої війни (і важких санкцій) не готується. Усі останні роки російська статистика вказувала на те, що залежність Росії від західного імпорту лише зростає, а частка імпортних комплектуючих у російських товарах збільшується.

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"У такій ситуації воювати із Заходом може лише хворий ідіот, а Путін – не ідіот", – думав я. І помилився.

Путін виявився саме хворим ідіотом. Не організувавши жодного реального імпортозаміщення, не налагодивши у Росії виробництва навіть найважливішої продукції, він розв'язав тупу загарбницьку війну. І тепер економіка Росії летить у прірву.

Діагноз підтверджують новини

Новини приходять одна веселіша за іншу. Наприклад, виявилося, що Росія не може виготовляти навіть підшипники!

Крах автаркії бачимо навіть у новинах провладних російських ЗМІ / Скриншот

Тобто, це буквально дика, відстала країна, яка намагається рядитись у мундир наддержави, але й близько не відповідає цьому статусу.

Жодне виробництво в Росії просто не виживе в умовах санкцій. І про це обережно пишуть навіть російські ЗМІ.

Проникливі історії постраждалих у війні – дивіться відео: