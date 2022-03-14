Тест на идиотизм

Я видел, что Россия к такой войне (и тяжелым санкциям) не готовится. Все последние годы российская статистика указывала на то, что зависимость России от западного импорта только растёт, а доля импортных комплектующих в российских товарах увеличивается.

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«В такой ситуации воевать с Западом может только больной идиот, а Путин – не идиот", - думал я.

И ошибся. Путин оказался именно больным идиотом. Не организовав никакого реального импортозамещения, не наладив в России производства даже самой важной продукции, он развязал тупую захватническую войну. И теперь экономика России летит в тартарары.

Диагноз подтверждают новости

Новости приходят одна веселее другой. Например, оказалось, что Россия не может производить даже подшипники!

Крах автаркии не скрыть даже в новостях провластных российских СМИ / Скриншот

То есть, это буквально дикая, отсталая страна, которая пытается рядиться в мундир сверхдержавы, но и близко не соответствует этому статусу. Никакое производство в России просто не выживет в условиях санкций. И об этом осторожно пишут даже российские СМИ.

Проникновенные истории пострадавших в войне – смотрите видео: