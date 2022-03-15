Дефолт на марше
Гражданам здесь беспокоиться вообще не о чем – никаких новых последствий в этом событии не будет. Хорошие новости: все, что могло ухудшиться в результате дефолта, уже ухудшилось.
Важно Путин оказался больным идиотом
Слово "дефолт" обращает на себя внимание в России, поскольку тесно связано с одним из наиболее травматических эпизодов в новейшей истории России, в августе 1998 года. Тогда российское правительство одновременно объявило об отказе от "валютного коридора" (это была работающая мера для борьбы с высокой инфляцией, но с тяжелыми побочными эффектами) и одновременно об отказе платить по валютным и, неожиданно, рублевым обязательствам.
И хотя в итоге все оказалось к лучшему – президент и оппозиционный парламент сформировали компромиссное коалиционное правительство, подешевевший рубль помог, наконец, производству, цены на нефть стали расти после пикового спада, и рост в 1999 году составил удивительные 6% (после восьми лет падения!) – запомнился "дефолт" как трагическое событие.
Россия вернулась обратно в 90-е
Сейчас у "дефолта" никакой опасности нет. Курс доллара уже резко вырос (да и не был ни к чему привязан), валютные вклады уже заморожены (и будут, на мой взгляд, частично экспроприированы), инфляция уже прогнозируется Центробанком в 20%.
То есть, все плохие последствия дефолта уже на месте, новых не будет. В других обстоятельствах отказ платить по долгам (формально, правительство собирается расплатиться рублями, но по контракту – это тоже дефолт по обязательствам) мог бы привести к "ухудшению инвестиционного климата", но ухудшиться инвестиционный климат уже не может.
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Следующие новые инвестиции состоятся после смены режима – ухода Путина, укрепления новой власти. Можно предположить, что инвестиции компаний, которые уже присутствуют в России, снова начнутся после вывода российских войск с территории Украины, но инвестиционный климат – новые деньги и фирмы – будут только после Путина.
Тут бы еще раз удивиться – кто бы мог подумать, что одним движением, ничем не спровоцированным, преступным нападением на Украину, Путин вернул российскую экономику в тяжелые девяностые, спустив в унитаз работу миллионов людей в течение двадцати лет? Но чему здесь удивляться?
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