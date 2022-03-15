Дефолт на марше

Гражданам здесь беспокоиться вообще не о чем – никаких новых последствий в этом событии не будет. Хорошие новости: все, что могло ухудшиться в результате дефолта, уже ухудшилось.

Важно Путин оказался больным идиотом

Слово "дефолт" обращает на себя внимание в России, поскольку тесно связано с одним из наиболее травматических эпизодов в новейшей истории России, в августе 1998 года. Тогда российское правительство одновременно объявило об отказе от "валютного коридора" (это была работающая мера для борьбы с высокой инфляцией, но с тяжелыми побочными эффектами) и одновременно об отказе платить по валютным и, неожиданно, рублевым обязательствам.

Восстановление, начавшееся после многолетнего кризиса, прекратилось, инфляция прыгнула вверх, курс доллара вырос втрое, часть банков не смогла вернуть валютные вклады (их вернули в рублях позже, потеряв большую часть стоимости).

И хотя в итоге все оказалось к лучшему – президент и оппозиционный парламент сформировали компромиссное коалиционное правительство, подешевевший рубль помог, наконец, производству, цены на нефть стали расти после пикового спада, и рост в 1999 году составил удивительные 6% (после восьми лет падения!) – запомнился "дефолт" как трагическое событие.

Россия вернулась обратно в 90-е

Сейчас у "дефолта" никакой опасности нет. Курс доллара уже резко вырос (да и не был ни к чему привязан), валютные вклады уже заморожены (и будут, на мой взгляд, частично экспроприированы), инфляция уже прогнозируется Центробанком в 20%.

То есть, все плохие последствия дефолта уже на месте, новых не будет. В других обстоятельствах отказ платить по долгам (формально, правительство собирается расплатиться рублями, но по контракту – это тоже дефолт по обязательствам) мог бы привести к "ухудшению инвестиционного климата", но ухудшиться инвестиционный климат уже не может.

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Следующие новые инвестиции состоятся после смены режима – ухода Путина, укрепления новой власти. Можно предположить, что инвестиции компаний, которые уже присутствуют в России, снова начнутся после вывода российских войск с территории Украины, но инвестиционный климат – новые деньги и фирмы – будут только после Путина.

Тут бы еще раз удивиться – кто бы мог подумать, что одним движением, ничем не спровоцированным, преступным нападением на Украину, Путин вернул российскую экономику в тяжелые девяностые, спустив в унитаз работу миллионов людей в течение двадцати лет? Но чему здесь удивляться?