У нас исчезнет понятие "проукраинских" и "пророссийских" публичных деятелей. Путин своими руками уничтожил многовековую кремлевскую пятую колонну в Украине.
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Пятая колонна в Украине уничтожена
Для нее здесь теперь выжжено поле. От Харькова до Ужгорода каждому уже ясно, что Россия – зло из зол.
Города, которые сами себя считали неисправимо ватными, отчаянно дерутся за Украину как семижильные.
Путин собственноручно уничтожил пятую колонну в Украине / Фото Getty Images
Актуально Линия между добром и злом еще никогда не была яснее
Цена государственности впервые в истории очевидна каждому украинцу. Главное – выстоять.
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