"Усі помилки зникли": нардеп заявив, що комітет передав на підпис закон про олігархів

Ярослав Железняк повідомив, що профільний комітет Верховної Ради передав на підпис законопроєкт про олігархів. У документ внесли зміни, аби виправити допущені під час голосування помилки.

За інформацією голови фракції "Голос" Ярослав Железняка, комітет Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки передав на підпис законопроєкт №5599 – про олігархів.

Якимось "чудесним" чином в самому комітеті та виправили всі помилки, які допустили під час голосування (залишили тільки РНБО та інше),

– зазначив Железняк.

Він додав, що той текст, який передали на підпис, не відповідає тому, за який проголосував парламент. "Виходить, взагалі неважливо, що там депутати в Раді голосують, якщо потім можна написати текст, як треба", – заявив нардеп.

Хто повинен підписати документ

Крім того, Железняк вважає, що є ще й інша інтрига – хто повинен підписати цей законопроєкт.

Адже на момент голосування за документ спікером Ради був Дмитро Разумков. За законом саме він мав би поставити свій підпис.

Думаю, що і на цю норму закриють очі і, попри все, дадуть на підпис новому спікеру,

– написав Железняк.

Нагадаємо, крісло спікера парламенту після відкликання Разумкова зайняв Руслан Стефанчук.

Законопроєкт про олігархів: останні новини

Верховна Рада 23 вересня проголосувала за законопроєкт про олігархів, який підтримали 279 нардепів.

Проте парламент прийняв одразу 3 суперечливі поправки – 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має вносити осіб до реєстру олігархів – РНБО чи НАЗК. Це спричинило юридичні колізії.

Железняк раніше казав: аби виправити це, закон треба переголосувати.

Водночас голова робочої групи щодо законопроєкту про олігархів Федір Веніславський запевнив, що суперечності ініціативи можна усунути за допомогою статті 131 регламенту. Тому, за його словами, нардепи не будуть ще раз голосувати за закон про олігархів.

Редакція 24 каналу намагається сконтактуватися з нардепами, які входять до складу профільного комітету щодо цієї інформації. Як тільки вони нададуть свій коментар, ми повідомимо вам.

