Мовляв, інших варіантів немає. Про це заявила нардепка від "Слуга народу" Людмила Буймістер в ефірі одного з українських телеканалів.

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Ті помилки, які були допущені при прийнятті, при голосуванні за цей законопроєкт, вони фактично зараз змушують, скажімо так, переголосовувати цей закон у Верховній Раді,

– сказала Буйсмістер.

Які є юридично правильні шляхи

Нардепка запевняє, що проєкт закону потрібно повертати до зали та переголосувати у повному обсязі або його може заветувати президент зі своїми поправками. На думку Буйсмістер, інших юридично правильних шляхів немає.

"Якщо ж буде прийнято рішення виходити з політичної доцільності, а не з букви закону, тоді цей закон дійсно може бути підписаний у тій версії, яка подобається комусь, хто буде підписувати", – сказала чиновниця.

Однак депутатка зауважила, що це дуже небезпечний прецедент.

Що цьому передувало