Мол, других вариантов нет. Об этом заявила нардеп от "Слуга народа" Людмила Буймистер в эфире одного из украинских телеканалов.

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Те ошибки, которые были допущены при принятии, при голосовании за этот законопроект, они фактически сейчас заставляют, скажем так, переголосовывать этот закон в Верховной Раде,

– сказала Буйсмистер.

Какие есть юридически правильные пути

Нардеп уверяет, что проект закона нужно возвращать в зал и переголосовать в полном объеме, или его может заветировать президент со своими поправками. По мнению Буйсмистер, других юридически правильных путей нет.

"Если же будет принято решение исходить из политической целесообразности, а не из буквы закона, тогда этот закон действительно может быть подписан в той версии, которая нравится кому-то, кто будет подписывать", – сказала чиновница.

Однако депутат отметила, что это очень опасный прецедент.

Что этому предшествовало