Об этом заявил представитель президента в КСУ, председатель рабочей группы по законопроекту об олигархах Федор Вениславский.

К теме Раде придется переголосовать закон об олигархах из-за противоречивых правок, – нардеп

Переголосуют только одну статью

Вениславский пояснил, что, применив 131 статью регламента, можно переголосовать за один момент, то есть тот, где есть противоречивые правки.

По словам политика, профильный комитет отклонил поправку №398 спикера Дмитрия Разумкова о создании специальной комиссии при НАПК, которая должна вести реестр олигархов.

Секретариат комитета допустил техническую ошибку. Вениславский говорит, что сотрудники секретариата внесли правку как учтенную. Поэтому и возникли противоречия.

Когда будут голосовать

Голосование по спорной статье должен назначить Разумков. Поэтому дата будет зависеть от того, когда он вынесет этот вопрос в зал.

Комитет Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки решил обратиться к Разумкова с предложением устранить несогласованности в законопроекте.

Что этому предшествовало