Усі спроби розвернути Ever Given у Суецькому каналі наразі безуспішні

Корабель Ever Given станом на початок доби 29 березня все ще перебуває на мілині у Суецькому каналі. Його кормову частину вдалося зрушити на 30 градусів, але цього замало для розв'язання проблеми.
Джерело:BBC
Повернути судно у фарватер каналу так і не вдалося. Єгипет шукає альтернативні способи, як цього можна досягти.
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Ever Given вже тиждень блокує Суецький канал
23 березня контейнеровоз Ever Given перекрив Суецький канал. Протягом шести днів після цього його намагалися зрушити з місця різними способами. Та вдалося це тільки:
- Після часткового розвантаження – з судна зняли понад 20 тонн вантажу.
- Та після видалення з-під судна 27 тисяч кубометрів піщаних порід на глибину у 18 метрів.
Однак і це дозволило зрушити його з місця тільки на 30 градусів. Для повернення Ever Given у фарватер каналу цього замало.Зверніть увагу: щонайменше 369 суден фактично стоять у заторі. Щодня через канал проходить близько 12% світової торгівлі, мільйон барелів нафти й 8% зрідженого природного газу. Понад 400 мільйонів доларів збитків щодня зазнають усі причетні до транспортування каналом компанії.
Що планують робити з Ever Given далі
29 березня спроби зрушити Ever Given з місця буксирами продовжать, та в разі невдачі шукатимуть альтернативні способи. І вже 30 березня судно хочуть спробувати розвантажити повністю.
Розвантаження контейнеровоза почнеться у вівторок (30 березня – 24 канал) – після того, як будуть вичерпані всі можливості для витягування судна за допомогою буксирів,
– розповів радник президента Єгипту з питань морських портів Мохаб Мамішев.
Раніше цього не зробили, бо шукали спосіб підігнати плавучі засоби, на які можна перетягнути контейнери. Тепер, коли Ever Given трохи розвернули, це вже зможуть зробити.Довідка: Ever Given – один із найбільших контейнеровозів у світі (водотоннажністю 220 тисяч та у 400 метрів завдовжки). Належить він японській компанії Shohei Kisen, плаває під прапором Панами, а в експлуатації перебуває у тайванської компанії Evergreen Marine.