Усі спроби розвернути Ever Given у Суецькому каналі наразі безуспішні

Корабель Ever Given станом на початок доби 29 березня все ще перебуває на мілині у Суецькому каналі. Його кормову частину вдалося зрушити на 30 градусів, але цього замало для розв'язання проблеми.

Повернути судно у фарватер каналу так і не вдалося. Єгипет шукає альтернативні способи, як цього можна досягти.

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Ever Given вже тиждень блокує Суецький канал

23 березня контейнеровоз Ever Given перекрив Суецький канал. Протягом шести днів після цього його намагалися зрушити з місця різними способами. Та вдалося це тільки:

Після часткового розвантаження – з судна зняли понад 20 тонн вантажу.

Та після видалення з-під судна 27 тисяч кубометрів піщаних порід на глибину у 18 метрів.

Однак і це дозволило зрушити його з місця тільки на 30 градусів. Для повернення Ever Given у фарватер каналу цього замало.

Що планують робити з Ever Given далі

29 березня спроби зрушити Ever Given з місця буксирами продовжать, та в разі невдачі шукатимуть альтернативні способи. І вже 30 березня судно хочуть спробувати розвантажити повністю.

Розвантаження контейнеровоза почнеться у вівторок (30 березня – 24 канал) – після того, як будуть вичерпані всі можливості для витягування судна за допомогою буксирів,

– розповів радник президента Єгипту з питань морських портів Мохаб Мамішев.

Раніше цього не зробили, бо шукали спосіб підігнати плавучі засоби, на які можна перетягнути контейнери. Тепер, коли Ever Given трохи розвернули, це вже зможуть зробити.

Ever Given – один із найбільших контейнеровозів у світі (водотоннажністю 220 тисяч та у 400 метрів завдовжки). Належить він японській компанії Shohei Kisen, плаває під прапором Панами, а в експлуатації перебуває у тайванської компанії Evergreen Marine.