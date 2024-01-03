Не можу приховати захоплення, хлопці виробляють чудеса, – Притула про блискучу роботу у морі

Українські військові за майже два роки повномасштабної війни завдали Росії серйозних втрат. Зокрема, вдалося влучити у військові об'єкти, якими ворог чи не найбільше пишався та особливо захищав.

Варто згадати, як у 2023 році палали нафтопереробні заводи в Краснодарському краї чи як дрони долетіли до Москви. Про це 24 Каналу розповів волонтер, засновник фонду Сергій Притула, додавши, що не треба розводити зрадофільство, нібито Україну атакують, а у відповідь нічого не робиться.

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Відповідь не обов'язково має бути симетричною

Наприклад, говорячи про втрати Росії не можна оминути знищення 5 літаків на аеродромі в Енгельсі. Це означає, що ці повітряні судна більше не піднімуться і не полетять скидати керовані авіаційні бомби чи крилаті ракети в бік українських будинків.

Відтак робота постійно триває, але не варто забувати, що Росія має значно більше засобів радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони. Українські розробники перебувають в пошуку, ведеться постійна гонитва на випередження, хто переможе – наша інженерія чи ворожа ППО.

Помста за масовані обстріли відбувається кожен божий день у різний спосіб. Ми просто чомусь звикли міряти все симетричними відповідями, а відповідь може бути абсолютно асиметрична,

– зауважив Сергій Притула.

Наприклад, 2 січня Росія обстріляла Україну сотнею ракет, а вже наступного дня фонд може передати на фронт 5 тисяч FPV-дронів, які ліквідують російських солдатів.

"Коли наші грають в піжмурки з росіянами й за два дні луплять п'ять СУшок, це ж так само про певну асиметричність. Коли ви запускаєте нам 80 "Шахедів", а ми топимо ваш великий десантний корабель, це ж теж красиво", – сказав Сергій Притула.

Блискуча робота України в морі

Наші захисники продемонстрували, що можуть протидіяти Росії у морі, навіть попри те, що за всіма параметрами наш флот поступається Чорноморському флоту Росії.

Я відверто не можу приховати свого захоплення від того, що ми виробляємо в акваторії Чорного моря. Це ж абсолютно нова буква у військовій грамоті. Хлопці виробляють просто чудеса. Я думаю, що після війни вони їздитимуть читати лекції у військових академіях,

– підкреслив Сергій Притула.

Як приклад, він навів удари морськими дронами, ракетами, знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Проте, щоб все це відбувалося потрібно перед тим проводити розвідку, мати на озброєнні багато різних засобів.

Успіхи України у Чорному морі