В Ужгороді дівчинку з ДЦП не впустили у розважальний центр через візочок

В Ужгороді дівчинку з ДЦП, яка пересувається на колісному візочку, не впустили у дитячий розважальний центр. Заявили, мовляв, дитина може порушити правила.

Однокласник запросив дівчинку у розважальний центр на день народження. Про це розповіла керівниця громадської організації "Неємія", опікунка дівчинки Тетяна Мачабелі.

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Дитину не пустили в заклад через візок

Опікунка розповіла, що дитина була неймовірно щаслива. Проте заклад, в якому проводили свято, не дозволив дівчинці перебувати там у колісному візочку. Дали посилання на правила.



Дитину не впустили через "правила" / Фото зі сторінки Тетяни Мочабелі

Адміністраторам сказали, що дитина не буде заїжджати на ігрові майданчики, а колеса візочка були чисті.

Цей вчинок є чистою дискримінацією дітей з інвалідністю і ганьбою для власника закладу...У мене дисонанс "Дитячий клуб" не приймає дітей з інвалідністю на колісних візочках,

— написала Тетяна.

Позиція закладу

У дитячому клубі зазначили, що сталась "прикра ситуація" з інвалідним візочком через провину адміністраторів. Ті спиралися на загальні правила закладу і не мали досвіду для вирішення ситуації. Стверджують, що в особистій розмові з мамою дівчинки адміністрація закладу принесла свої вибачення.

Ми заклад зовсім новий, працюємо над своїми недоліками та зробимо все, щоб кожному нашому відвідувачу було затишно і комфортно,

– мовиться у відповіді.

Відомо, що Тетяна є опікункою дитини. Дівчинці вісім років. За словами жінки, у день, коли трапився цей інцидент, персонал закладу не просили вибачення ні у дівчинки, ні у неї.