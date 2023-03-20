Понькін написав у мережі про інцидент. Також він додав до свого допису відео.

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У Кривому Розі водій автобуса випхав з пасажира з інвалідністю

Чоловік мав вийти на кінцевій зупинці у Центрально-Міському районі. Замість допомогти містянину з інвалідністю, водій муніципального транспортного засобу буквально витяг Юрія, обклавши при цьому грубими словами та нецензурною лайкою. Люди на зупинці допомогли Юрію, бо водій мало не впустив візок на автобусному пандусі.

"Я 20 років у кріслі, та ще ніколи мене не тягали, мов ганчірку, під акопонемент мату. Я написав сотні звернень, очолив подібних мені, став представником громади, щоб змінювати. Але я ненавиджу криворізький транспорт, він невиліковний! Кожен похід на зупинку, мов нековтана кістка. Таких, як я, сотні і тисячі", – зазначив Юрій Понькін.

Річ у тому, що людина з інвалідністю може самостійно заїхати до салону тролейбуса або автобуса за допомогою спеціального пандуса. А от виїхати самотужки ніяк – зазвичай водії транспорту допомагають, коли зупиняються впритул до бордюру на зупинці.

У соцмережах Юрій звернувся за юридичною допомогою, щоб раз і назавжди працівників комунального транспорту у Кривому Розі закон змусив навчитись толерантності і емпатії до людей, з якими вони працюють і від податків яких вони всі отримують заробітну платню.

Як водій виштовхав Юрія з тролейбуса: дивіться відео

Реакція омбудсмена

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на інцидент.

Він повідомив, що за вказаним повідомленням Регіональним представництвом Уповноваженого у Дніпропетровській області скеровано відповідні запити до Криворізької міської ради, Дніпропетровської обласної військової адміністрації та Державної служби України з безпеки на транспорті щодо забезпечення проведення невідкладної перевірки зазначеної у повідомленні інформації, встановлення кола винних осіб та вжиття належних заходів реагування, а у разі наявності правових підстав, притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Наголошую, що відповідно до статті 21 Конституції України усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах. Права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними,

– зазначив Лубінець.

Що робити у разі порушення чи обмеження прав і свобод