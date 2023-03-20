Понькин написал в сети об инциденте. Также он добавил к своему сообщению видео.
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В Кривом Роге водитель автобуса вытолкал из пассажира с инвалидностью
Муж должен был выйти на конечной остановке в Центрально-Городском районе. Вместо помощи горожанину с инвалидностью, водитель муниципального транспортного средства буквально вытащил Юрия, обложив при этом грубыми словами и нецензурной бранью. Люди на остановке помогли Юрию, потому что водитель чуть не уронил тележку на автобусном пандусе.
"Я 20 лет в кресле, да еще никогда меня не таскали, как тряпку, под акопонемент мата. Я написал сотни обращений, возглавил подобных мне, стал представителем общины, чтобы менять. Но я ненавижу криворожский транспорт, он неизлечим! Каждый поход на остановку, как неглотаная кость. Таких, как я, сотни и тысячи", – отметил Юрий Понькин.
Дело в том, что человек с инвалидностью может самостоятельно заехать в салон троллейбуса или автобуса с помощью специального пандуса. А вот уехать самостоятельно никак – обычно водители транспорта помогают, когда останавливаются вплотную к бордюру на остановке.
В соцсетях Юрий обратился за юридической помощью, чтобы раз и навсегда работников коммунального транспорта в Кривом Роге закон заставил научиться толерантности и эмпатии к людям, с которыми они работают и от налогов которых они получают заработную плату.
Как водитель вытолкал Юрия из троллейбуса: смотрите видео
Реакция омбудсмена
Уполномоченный Верховной Рады прав человека Дмитрий Лубинец отреагировал на инцидент.
Он сообщил, что по указанному сообщению Региональным представительством Уполномоченного в Днепропетровской области направлены соответствующие запросы в Криворожский городской совет, Днепропетровскую областную военную администрацию и Государственную службу Украины по безопасности на транспорте относительно обеспечения проведения неотложной проверки указанной в сообщении информации, установления круга виновных лиц и принятия надлежащих мер реагирования, а в случае наличия правовых оснований, привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности.
Подчеркиваю, что согласно статье 21 Конституции Украины все люди свободны и равны в своем достоинстве и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и незыблемы,
– отметил Лубинец.
Что делать в случае нарушения или ограничения прав и свобод
- Статьей 5 Конвенции о правах лиц с инвалидностью запрещается любая дискриминация по признаку инвалидности и гарантируется лицам с инвалидностью равная и эффективная правовая защита от дискриминации на любой почве.
- Любое ограничение и ненадлежащее обращение к уязвимым группам населения, в частности к лицам с инвалидностью, в реализации их прав и свобод недопустимо и в мирное, и в военное время.
- Вопрос обеспечения равенства прав и свобод лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения как одной из наиболее уязвимых категорий граждан находится на постоянном контроле Офиса Уполномоченного.
- В случае нарушения или ограничения прав и свобод, ненадлежащего реагирования или отказа в оказании необходимой помощи, граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, подвергшиеся дискриминации по какому-либо признаку, могут обратиться в Офис Уполномоченного.